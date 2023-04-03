В Перми пропал запах канализации в районе Центрального рынка

В Перми специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели работы, после которых исчез неприятный запах в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С начала года на главном разгрузочном коллекторе был проведен цикл работ, а именно, капитально отремонтированы стены шахт, стены и перекрытия покрыты составом, защищающим от газовой коррозии, заменена фильтрующая загрузка в фильтрующем киоске на коллекторе, загерметизированы две шахты. В результате на сегодняшний день, на площади перед Центральным рынком запах не ощущается», — сообщили в организации.
Специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что по главному коллектору все сточные воды текут на очистные сооружения. Сейчас в компании разрабатывают проект для проведения реконструкции на коллекторе.
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