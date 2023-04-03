03 апреля 2023

В Перми пропал запах канализации в районе Центрального рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь, центральный рынок
Неприятный запах в районе рынка присутствовал многие годы Фото:

В Перми специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели работы, после которых исчез неприятный запах в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С начала года на главном разгрузочном коллекторе был проведен цикл работ, а именно, капитально отремонтированы стены шахт, стены и перекрытия покрыты составом, защищающим от газовой коррозии, заменена фильтрующая загрузка в фильтрующем киоске на коллекторе, загерметизированы две шахты. В результате на сегодняшний день, на площади перед Центральным рынком запах не ощущается», — сообщили в организации.

Специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что по главному коллектору все сточные воды текут на очистные сооружения. Сейчас в компании разрабатывают проект для проведения реконструкции на коллекторе.

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В Перми специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели работы, после которых исчез неприятный запах в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «С начала года на главном разгрузочном коллекторе был проведен цикл работ, а именно, капитально отремонтированы стены шахт, стены и перекрытия покрыты составом, защищающим от газовой коррозии, заменена фильтрующая загрузка в фильтрующем киоске на коллекторе, загерметизированы две шахты. В результате на сегодняшний день, на площади перед Центральным рынком запах не ощущается», — сообщили в организации. Специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что по главному коллектору все сточные воды текут на очистные сооружения. Сейчас в компании разрабатывают проект для проведения реконструкции на коллекторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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