В Перми пропал запах канализации в районе Центрального рынка

04 апреля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Неприятный запах в районе рынка присутствовал многие годы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели работы, после которых исчез неприятный запах в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «С начала года на главном разгрузочном коллекторе был проведен цикл работ, а именно, капитально отремонтированы стены шахт, стены и перекрытия покрыты составом, защищающим от газовой коррозии, заменена фильтрующая загрузка в фильтрующем киоске на коллекторе, загерметизированы две шахты. В результате на сегодняшний день, на площади перед Центральным рынком запах не ощущается», — сообщили в организации. Специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что по главному коллектору все сточные воды текут на очистные сооружения. Сейчас в компании разрабатывают проект для проведения реконструкции на коллекторе.

В Перми специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели работы, после которых исчез неприятный запах в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «С начала года на главном разгрузочном коллекторе был проведен цикл работ, а именно, капитально отремонтированы стены шахт, стены и перекрытия покрыты составом, защищающим от газовой коррозии, заменена фильтрующая загрузка в фильтрующем киоске на коллекторе, загерметизированы две шахты. В результате на сегодняшний день, на площади перед Центральным рынком запах не ощущается», — сообщили в организации. Специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что по главному коллектору все сточные воды текут на очистные сооружения. Сейчас в компании разрабатывают проект для проведения реконструкции на коллекторе.