Отец пермского хоккеиста найден погибшим в Сочи

Тело погибшего пермяка нашли спустя два дня после исчезновения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отец пермского хоккеиста Матвея Мичкова был найден погибшим. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал 112.

«Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в пруду недалеко от дома. По предварительным данным мужчина утонул», — говорится в публикации канала. Точная причина смерти будет озвучена после поведения необходимых экспертиз.

Ранее СМИ сообщали, что отец хоккеиста пропал в Адлере 2 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего известно не было.

Матвей Мичков родился и рос в Перми, он является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы. Его погибший отец также был уроженцем Перми, мужчине был 51 год.