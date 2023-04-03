03 апреля 2023

Отец пермского хоккеиста найден погибшим в Сочи

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Тело погибшего пермяка нашли спустя два дня после исчезновения Фото:

Отец пермского хоккеиста Матвея Мичкова был найден погибшим. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал 112.

«Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в пруду недалеко от дома. По предварительным данным мужчина утонул», — говорится в публикации канала. Точная причина смерти будет озвучена после поведения необходимых экспертиз.

Ранее СМИ сообщали, что отец хоккеиста пропал в Адлере 2 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего известно не было.

Матвей Мичков родился и рос в Перми, он является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы. Его погибший отец также был уроженцем Перми, мужчине был 51 год.

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Отец пермского хоккеиста Матвея Мичкова был найден погибшим. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал 112. «Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в пруду недалеко от дома. По предварительным данным мужчина утонул», — говорится в публикации канала. Точная причина смерти будет озвучена после поведения необходимых экспертиз. Ранее СМИ сообщали, что отец хоккеиста пропал в Адлере 2 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего известно не было. Матвей Мичков родился и рос в Перми, он является воспитанником пермского «Молота». В девять лет ему предложили переехать и учиться в ярославской школе «Локомотива», впоследствии он играл за этот и другие популярные в России хоккейные клубы. Его погибший отец также был уроженцем Перми, мужчине был 51 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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