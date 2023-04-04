Российские саперы рассказали, как обезвреживают американские мины

Сапер с позывным Чечен заявил, что российские военные обезвреживают мины из США

04 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Российский сапер Чечен рассказал, как в зоне СВО обезвреживают мины из США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские саперы в ЛНР уже снимают американские «не извлекаемые» мины, которые взрываются при приближении металлических предметов. Об этом рассказал непосредственный участник разминирования, сапер добровольческого батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» с позывным Чечен. «Мы недавно сталкивались с американскими [минами]. Мне повезло — я просто не нашел броню, не надел разгрузку и стал ее снимать. Я вообще ничего о ней не знал, мне подфартило», — поделился Чечен в разговоре c корреспондентом URA.RU. Он сообщил, что расколол одну мину и извлек содержимое. Все это было передано военнослужащим регулярных частей ВС РФ. Сапер добровольческого батальона Чечен — русский по национальности. Такой позывной он получил из-за того, что родился в Грозном. Чечену 62 года, и он успел побывать в множестве боевых точек. «За свою жизнь я много на чем работал — и на „Граде“, а в Сирии на Д-30. Сейчас приехал сюда помочь пацанам, славянам», — рассказал сапер. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.

Российские саперы в ЛНР уже снимают американские «не извлекаемые» мины, которые взрываются при приближении металлических предметов. Об этом рассказал непосредственный участник разминирования, сапер добровольческого батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» с позывным Чечен. «Мы недавно сталкивались с американскими [минами]. Мне повезло — я просто не нашел броню, не надел разгрузку и стал ее снимать. Я вообще ничего о ней не знал, мне подфартило», — поделился Чечен в разговоре c корреспондентом URA.RU. Он сообщил, что расколол одну мину и извлек содержимое. Все это было передано военнослужащим регулярных частей ВС РФ. Сапер добровольческого батальона Чечен — русский по национальности. Такой позывной он получил из-за того, что родился в Грозном. Чечену 62 года, и он успел побывать в множестве боевых точек. «За свою жизнь я много на чем работал — и на „Граде“, а в Сирии на Д-30. Сейчас приехал сюда помочь пацанам, славянам», — рассказал сапер. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.