Российские саперы рассказали, как обезвреживают американские мины

Сапер с позывным Чечен заявил, что российские военные обезвреживают мины из США
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российский сапер Чечен рассказал, как в зоне СВО обезвреживают мины из США Фото:

Российские саперы в ЛНР уже снимают американские «не извлекаемые» мины, которые взрываются при приближении металлических предметов. Об этом рассказал непосредственный участник разминирования, сапер добровольческого батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» с позывным Чечен.

«Мы недавно сталкивались с американскими [минами]. Мне повезло — я просто не нашел броню, не надел разгрузку и стал ее снимать. Я вообще ничего о ней не знал, мне подфартило», — поделился Чечен в разговоре c корреспондентом URA.RU. Он сообщил, что расколол одну мину и извлек содержимое. Все это было передано военнослужащим регулярных частей ВС РФ.

Сапер добровольческого батальона Чечен — русский по национальности. Такой позывной он получил из-за того, что родился в Грозном. Чечену 62 года, и он успел побывать в множестве боевых точек. «За свою жизнь я много на чем работал — и на „Граде“, а в Сирии на Д-30. Сейчас приехал сюда помочь пацанам, славянам», — рассказал сапер.

Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.

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Российские саперы в ЛНР уже снимают американские «не извлекаемые» мины, которые взрываются при приближении металлических предметов. Об этом рассказал непосредственный участник разминирования, сапер добровольческого батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» с позывным Чечен. «Мы недавно сталкивались с американскими [минами]. Мне повезло — я просто не нашел броню, не надел разгрузку и стал ее снимать. Я вообще ничего о ней не знал, мне подфартило», — поделился Чечен в разговоре c корреспондентом URA.RU. Он сообщил, что расколол одну мину и извлек содержимое. Все это было передано военнослужащим регулярных частей ВС РФ. Сапер добровольческого батальона Чечен — русский по национальности. Такой позывной он получил из-за того, что родился в Грозном. Чечену 62 года, и он успел побывать в множестве боевых точек. «За свою жизнь я много на чем работал — и на „Граде“, а в Сирии на Д-30. Сейчас приехал сюда помочь пацанам, славянам», — рассказал сапер. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины для помощи мирным жителям Донбасса.
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