Губернатор Шумков объявил о введении особого режима в Курганской области

Шумков призвал жителей Курганской области ничего не жечь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области с 5 апреля вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде. (VШумков)». Ранее режим планировалось ввести с 14 апреля.

«Особый противопожарный режим вводится на всей территории Курганской области с 5 апреля», — говорится в сообщении Шумкова. Губернатор призвал жителей области «ничего не жечь самим и не давать делать этого другим, включая самые простые методы убеждения».

Также глава региона призвал жителей «тушить любые не требующие специальных сил и средств несложные возгорания самим, не ожидая, пока это разнесется ветром и перерастет в масштабную беду». Также он попросил сообщать о любых возгораниях по прямым контактам в МЧС и лесопожарный центр. Кроме того, граждан просят принимать участие в добровольных противопожарных дружинах, созданных в каждом муниципальном округе. Контакты МЧС и лесопожарного центра: — единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112; — телефон доверия Главного управления МЧС России по Курганской области 8 (3522) 23-99-99; — единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00; — региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Курганской области по телефонам 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51. Шумков также отметил, что в регионе наблюдаются изменения климата, которое почти 10 лет назад прогнозировали ученые.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют установление в Курганской области третьего (среднего) класса пожарной опасности к 5 апреля. Во второй половине апреля в некоторых округах возможен высокий риск лесных пожаров. Введение особого противопожарного режима в регионе планировалось с 14 апреля. В городе Кургане режим установлен с 1 апреля, курганцам запрещено посещать городские леса.