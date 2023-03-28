Курганцам запретили посещать леса

С 1 апреля в Кургане введут запрет на посещение лесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 1 апреля гражданам запретят посещать леса. Причина ограничений — введение особого противопожарного режима. Об этом сообщается в telegram-канале городской ГИБДД.

«Запрещается посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств, использование открытого огня, сжигание травы и мусора на территории города», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать в период с 1 по 21 апреля 2023 года

Ранее URA.RU писало, что в УрФО началась подготовка к пожароопасному сезону с учетом опыта прошлых лет. Также сообщалось, что в Курганской области наряду с пожарами готовятся к весеннему паводку. В Шадринском округе местные власти провели комиссию по чрезвычайным ситуациям и обсудили половодье.