28 марта 2023

Курганцам запретили посещать леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , берегите лес от пожара
С 1 апреля в Кургане введут запрет на посещение лесов Фото:

В Кургане с 1 апреля гражданам запретят посещать леса. Причина ограничений — введение особого противопожарного режима. Об этом сообщается в telegram-канале городской ГИБДД.

«Запрещается посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств, использование открытого огня, сжигание травы и мусора на территории города», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать в период с 1 по 21 апреля 2023 года

Ранее URA.RU писало, что в УрФО началась подготовка к пожароопасному сезону с учетом опыта прошлых лет. Также сообщалось, что в Курганской области наряду с пожарами готовятся к весеннему паводку. В Шадринском округе местные власти провели комиссию по чрезвычайным ситуациям и обсудили половодье.

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В Кургане с 1 апреля гражданам запретят посещать леса. Причина ограничений — введение особого противопожарного режима. Об этом сообщается в telegram-канале городской ГИБДД. «Запрещается посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств, использование открытого огня, сжигание травы и мусора на территории города», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать в период с 1 по 21 апреля 2023 года Ранее URA.RU писало, что в УрФО началась подготовка к пожароопасному сезону с учетом опыта прошлых лет. Также сообщалось, что в Курганской области наряду с пожарами готовятся к весеннему паводку. В Шадринском округе местные власти провели комиссию по чрезвычайным ситуациям и обсудили половодье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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