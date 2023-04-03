Росприроднадзор проверит неизвестную жидкость, стекающую в Каму

Специалисты Росприроднадзора проведут проверку жидкости неизвестного происхождения, которая стекает в Каму в Чайковском (Пермский край). Об этом URA.RU сообщили в Западно-Уральском межрегиональном управлении ведомства.
«Информация о загрязнении поступила в управление от ЕДДС города Чайковский. Сотрудники управления выехали на место и взяли пробы стоков, которые попадают в реку. По результатам исследования данной жидкости, будет принято решение о привлечении лиц, допустивших нарушение законодательства, к административной ответственности», — рассказали в Росприроднадзоре.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Чайковского заметили непонятную черную жидкость, которая попадает в Каму. По словам местных жителей, от нее пахнет сероводородом.
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