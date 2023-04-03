03 апреля 2023

Росприроднадзор проверит неизвестную жидкость, стекающую в Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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Кременкуль. Очистные. Стоки. Говны. Сосновский район. Челябинск, ручей, стоки
Странную жидкость обнаружили жители Чайковского Фото:

Специалисты Росприроднадзора проведут проверку жидкости неизвестного происхождения, которая стекает в Каму в Чайковском (Пермский край). Об этом URA.RU сообщили в Западно-Уральском межрегиональном управлении ведомства.

«Информация о загрязнении поступила в управление от ЕДДС города Чайковский. Сотрудники управления выехали на место и взяли пробы стоков, которые попадают в реку. По результатам исследования данной жидкости, будет принято решение о привлечении лиц, допустивших нарушение законодательства, к административной ответственности», — рассказали в Росприроднадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Чайковского заметили непонятную черную жидкость, которая попадает в Каму. По словам местных жителей, от нее пахнет сероводородом.

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Специалисты Росприроднадзора проведут проверку жидкости неизвестного происхождения, которая стекает в Каму в Чайковском (Пермский край). Об этом URA.RU сообщили в Западно-Уральском межрегиональном управлении ведомства. «Информация о загрязнении поступила в управление от ЕДДС города Чайковский. Сотрудники управления выехали на место и взяли пробы стоков, которые попадают в реку. По результатам исследования данной жидкости, будет принято решение о привлечении лиц, допустивших нарушение законодательства, к административной ответственности», — рассказали в Росприроднадзоре. Ранее URA.RU сообщало, что жители Чайковского заметили непонятную черную жидкость, которая попадает в Каму. По словам местных жителей, от нее пахнет сероводородом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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