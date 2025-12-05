Логотип РИА URA.RU
Природа

Медведи и еноты в Пермском зоопарке готовятся к спячке. Видео

05 декабря 2025 в 14:24
Медведи в Пермском зоопарке последний раз показываются публике

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском зоопарке ряд обитателей намерены пережить зиму во сне. Медведи, еноты и енотовидные собаки уже готовятся погрузиться в спячку.

«Гималайская медведица, бурые медведи, еноты и енотовидные собаки готовятся к зимней спячке. Наши бурые мишки — Маша Бурая, Тоша и Маша Черная — уже потихоньку засыпают», — рассказали в зоопарке.

Специалисты зоосада отмечают, что из-за поздней зимы сон зверей пока неглубокий. Некоторые еще только строят себе гнезда из соломы и опилок, которые им принесли киперы. Когда медведи уснут, то присматривать за ними сотрудники зоопарка будут через видеокамеры.

Материал из сюжета:

Пермский зоопарк

