В Пермском крае коммерсант бесплатно пользовался школьными помещениями
Коммерческая организация не платила за пользование помещениями в школе
Фото: Антон Степыгин © URA.RU
В поселке Яйва Пермского края помещениями местной Средней общеобразовательной школы (МБОУ «СОШ) незаконно пользовалась коммерческая организация. Это выяснилось в ходе проверки, которую проводила прокуратура города Александровска. В надзорном органе установили, что компания, получившая помещения школы, занимается производством питания. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что должностные лица МБОУ „СОШ п. Яйва в отсутствие передали в распоряжение коммерческой организации, нежилые помещения образовательного учреждения, а также технологическое оборудование. При этом содержание указанного имущества осуществлялось за счет средств муниципального бюджета“, — указывает прокуратура Пермского края на своем сайте.
Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Устранение выявленных нарушений, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
