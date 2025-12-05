В Пермском крае коммерсант бесплатно пользовался школьными помещениями

Коммерческая организация не платила за пользование помещениями в школе Фото: Антон Степыгин © URA.RU

В поселке Яйва Пермского края помещениями местной Средней общеобразовательной школы (МБОУ «СОШ) незаконно пользовалась коммерческая организация. Это выяснилось в ходе проверки, которую проводила прокуратура города Александровска. В надзорном органе установили, что компания, получившая помещения школы, занимается производством питания. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что должностные лица МБОУ „СОШ п. Яйва в отсутствие передали в распоряжение коммерческой организации, нежилые помещения образовательного учреждения, а также технологическое оборудование. При этом содержание указанного имущества осуществлялось за счет средств муниципального бюджета“, — указывает прокуратура Пермского края на своем сайте.