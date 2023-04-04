Самолет, который летел из Перми в Москву, столкнулся с птицей

Самолет столкнулся с птицей при заходе на посадку
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Все произошло во время посадки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в аэропорту Шереметьево. На данный момент лайнер осматривают техники», — говорится в публикации канала.
По информации, указанной в посте, самолет благополучно приземлился. Среди пассажиров пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Перми в Сочи задерживаются из-за непогоды. Также на несколько часов отложили прибытие самолетов из Сочи.
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