Самолет, который летел из Перми в Москву, столкнулся с птицей

Самолет столкнулся с птицей при заходе на посадку Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Все произошло во время посадки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в аэропорту Шереметьево. На данный момент лайнер осматривают техники», — говорится в публикации канала.

По информации, указанной в посте, самолет благополучно приземлился. Среди пассажиров пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Перми в Сочи задерживаются из-за непогоды. Также на несколько часов отложили прибытие самолетов из Сочи.