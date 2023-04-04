04 апреля 2023

Самолет, который летел из Перми в Москву, столкнулся с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Самолет столкнулся с птицей при заходе на посадку Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Все произошло во время посадки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в аэропорту Шереметьево. На данный момент лайнер осматривают техники», — говорится в публикации канала.

По информации, указанной в посте, самолет благополучно приземлился. Среди пассажиров пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Перми в Сочи задерживаются из-за непогоды. Также на несколько часов отложили прибытие самолетов из Сочи.

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Перми в Москву, столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Все произошло во время посадки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в аэропорту Шереметьево. На данный момент лайнер осматривают техники», — говорится в публикации канала. По информации, указанной в посте, самолет благополучно приземлился. Среди пассажиров пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что авиарейсы из Перми в Сочи задерживаются из-за непогоды. Также на несколько часов отложили прибытие самолетов из Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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