18 марта 2023
17 марта 2023

В пермском аэропорту задерживают вылеты в Сочи из-за непогоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Пассажиры вынуждены ждать вылеты по несколько часов Фото:

Авиарейсы из Перми в Сочи задерживают 19 марта из-за метеоусловий. Скорректированный график опубликован на табло сайта аэропорта Большое Савино.

«Маршрут: Пермь — Сочи. Номер рейса: N4 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03. Номер рейса: ЕО 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03», — указано на сайте. На несколько часов также отложено прибытие самолетов из Сочи.

Ранее URA.RU писало, что в Большом Савино задерживаются два рейса до Сочи. В то же время из Сочи не могли вылететь пассажиры рейса, следующего до Перми. В Уральской транспортной прокуратуре отмечали, что авиарейсы задерживаются из-за сильного тумана в Сочи.

В Перми задерживают вылеты до Сочи

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Авиарейсы из Перми в Сочи задерживают 19 марта из-за метеоусловий. Скорректированный график опубликован на табло сайта аэропорта Большое Савино. «Маршрут: Пермь — Сочи. Номер рейса: N4 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03. Номер рейса: ЕО 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03», — указано на сайте. На несколько часов также отложено прибытие самолетов из Сочи. Ранее URA.RU писало, что в Большом Савино задерживаются два рейса до Сочи. В то же время из Сочи не могли вылететь пассажиры рейса, следующего до Перми. В Уральской транспортной прокуратуре отмечали, что авиарейсы задерживаются из-за сильного тумана в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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