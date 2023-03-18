Пассажиры вынуждены ждать вылеты по несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиарейсы из Перми в Сочи задерживают 19 марта из-за метеоусловий. Скорректированный график опубликован на табло сайта аэропорта Большое Савино.

«Маршрут: Пермь — Сочи. Номер рейса: N4 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03. Номер рейса: ЕО 424. Время по расписанию: 09:00, 19.03. Расчетное время: 19:35, 19.03», — указано на сайте. На несколько часов также отложено прибытие самолетов из Сочи.

Ранее URA.RU писало, что в Большом Савино задерживаются два рейса до Сочи. В то же время из Сочи не могли вылететь пассажиры рейса, следующего до Перми. В Уральской транспортной прокуратуре отмечали, что авиарейсы задерживаются из-за сильного тумана в Сочи.