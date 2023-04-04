Блинкен: США утвердили пакет помощи Украине на 500 млн долларов

США санкционировало новый пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он включает в себя больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.
«При делегировании полномочий президентом Джо Байденом я санкционирую 35-й вывод американского вооружения и техники для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов», — заявляет Блинкен. По информации госсекретаря, в пакет также входят возможности противовоздушной обороны, боеприпасы, минометные ракеты и противотанковые системы.
Ранее сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь на сумму 2,6 млрд долларов. На официальном сайте Пентагона говорится, что 500 миллионов долларов будет потрачено на вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов на новые закупки.
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США санкционировало новый пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он включает в себя больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен. «При делегировании полномочий президентом Джо Байденом я санкционирую 35-й вывод американского вооружения и техники для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов», — заявляет Блинкен. По информации госсекретаря, в пакет также входят возможности противовоздушной обороны, боеприпасы, минометные ракеты и противотанковые системы. Ранее сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь на сумму 2,6 млрд долларов. На официальном сайте Пентагона говорится, что 500 миллионов долларов будет потрачено на вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов на новые закупки.