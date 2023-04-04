04 апреля 2023

Блинкен: США утвердили пакет помощи Украине на 500 млн долларов

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Соединенные Штаты Америки. США, флаг сша, бостон
США отправят Украине новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов Фото:
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США санкционировало новый пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он включает в себя больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«При делегировании полномочий президентом Джо Байденом я санкционирую 35-й вывод американского вооружения и техники для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов», — заявляет Блинкен. По информации госсекретаря, в пакет также входят возможности противовоздушной обороны, боеприпасы, минометные ракеты и противотанковые системы.

Ранее сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь на сумму 2,6 млрд долларов. На официальном сайте Пентагона говорится, что 500 миллионов долларов будет потрачено на вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов на новые закупки.

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США санкционировало новый пакет помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он включает в себя больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен. «При делегировании полномочий президентом Джо Байденом я санкционирую 35-й вывод американского вооружения и техники для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов», — заявляет Блинкен. По информации госсекретаря, в пакет также входят возможности противовоздушной обороны, боеприпасы, минометные ракеты и противотанковые системы. Ранее сообщалось, что Украина получит от администрации президента США военную помощь на сумму 2,6 млрд долларов. На официальном сайте Пентагона говорится, что 500 миллионов долларов будет потрачено на вооружения из наличия, и еще 2,1 млрд долларов на новые закупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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