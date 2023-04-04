Стоимость дачи — 3,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском муниципальном округе (Курган) продают дачу за 3,5 млн рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Продается дача в СНТ Ясная Поляна — 2. Все сделано для комфортной жизни. Кухня, туалет с душевой кабиной и теплым полом, гостиная комната. На втором этаже просторная и светлая спальня», — говорится в объявлении. Стоимость дачи — 3,5 млн рублей, при этом цена на однокомнатную квартиру в новостройке в центре города составляет 3 544 560 рублей.

По словам владельцев, на участке площадью пять соток есть яблони, абрикосы, вишня и смородина. Дача находится в 15 минутах езды от центра города.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Остальные коттеджи стоят дешевле даже в готовом виде.

Дача находится в 15 минутах езды от центра города Сайт Avito

На втором этаже находится светлая и просторная спальня Сайт Avito

На первом этаже дачи расположена кухня Сайт Avito