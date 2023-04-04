04 апреля 2023

Под Курганом продают дачу по цене однокомнатной квартиры в новостройке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Стоимость дачи — 3,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кетовском муниципальном округе (Курган) продают дачу за 3,5 млн рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Продается дача в СНТ Ясная Поляна — 2. Все сделано для комфортной жизни. Кухня, туалет с душевой кабиной и теплым полом, гостиная комната. На втором этаже просторная и светлая спальня», — говорится в объявлении. Стоимость дачи — 3,5 млн рублей, при этом цена на однокомнатную квартиру в новостройке в центре города составляет 3 544 560 рублей.

По словам владельцев, на участке площадью пять соток есть яблони, абрикосы, вишня и смородина. Дача находится в 15 минутах езды от центра города.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Остальные коттеджи стоят дешевле даже в готовом виде.

Дача находится в 15 минутах езды от центра города
Дача находится в 15 минутах езды от центра города
На втором этаже находится светлая и просторная спальня
На втором этаже находится светлая и просторная спальня
На первом этаже дачи расположена кухня
На первом этаже дачи расположена кухня
Практически за такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города
Практически за такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города

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В Кетовском муниципальном округе (Курган) продают дачу за 3,5 млн рублей. За такую же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в центре города. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Продается дача в СНТ Ясная Поляна — 2. Все сделано для комфортной жизни. Кухня, туалет с душевой кабиной и теплым полом, гостиная комната. На втором этаже просторная и светлая спальня», — говорится в объявлении. Стоимость дачи — 3,5 млн рублей, при этом цена на однокомнатную квартиру в новостройке в центре города составляет 3 544 560 рублей. По словам владельцев, на участке площадью пять соток есть яблони, абрикосы, вишня и смородина. Дача находится в 15 минутах езды от центра города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Остальные коттеджи стоят дешевле даже в готовом виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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