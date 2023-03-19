19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В Кургане продают недостроенный коттедж по самой высокой цене в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Автор объявления хочет получить за коттедж 30 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане недостроенный коттедж продают за 30 млн рублей. Остальные коттеджи, выставленные на продажу в Кургане, стоят дешевле, даже в готовом виде. Данная информация размещена в объявлении на популярном портале.

«На расстоянии 10 км от Кургана в поселке Лесной (район Увала) продается недостроенный коттедж. Общая площадь 500 кв. м. Участок 6,3 сотки», — указано в объявлении.

В доме есть два этажа и цокольный. Автор объявления предположил, что дом можно использовать, например, для гостиницы или кафе.

Ранее стало известно, что жителю Курганской области в среднем потребуется 4,6 года, чтобы накопить на частный дом. Жителям других регионов на эти цели потребуется больше времени. В среднем стоимость дома в Кургане составляет 2,3 млн рублей.

Площадь помещений в коттедже превышает 500 квадратных метров
Фото:

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В Кургане недостроенный коттедж продают за 30 млн рублей. Остальные коттеджи, выставленные на продажу в Кургане, стоят дешевле, даже в готовом виде. Данная информация размещена в объявлении на популярном портале. «На расстоянии 10 км от Кургана в поселке Лесной (район Увала) продается недостроенный коттедж. Общая площадь 500 кв. м. Участок 6,3 сотки», — указано в объявлении. В доме есть два этажа и цокольный. Автор объявления предположил, что дом можно использовать, например, для гостиницы или кафе. Ранее стало известно, что жителю Курганской области в среднем потребуется 4,6 года, чтобы накопить на частный дом. Жителям других регионов на эти цели потребуется больше времени. В среднем стоимость дома в Кургане составляет 2,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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