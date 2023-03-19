Автор объявления хочет получить за коттедж 30 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане недостроенный коттедж продают за 30 млн рублей. Остальные коттеджи, выставленные на продажу в Кургане, стоят дешевле, даже в готовом виде. Данная информация размещена в объявлении на популярном портале.

«На расстоянии 10 км от Кургана в поселке Лесной (район Увала) продается недостроенный коттедж. Общая площадь 500 кв. м. Участок 6,3 сотки», — указано в объявлении.

В доме есть два этажа и цокольный. Автор объявления предположил, что дом можно использовать, например, для гостиницы или кафе.

Ранее стало известно, что жителю Курганской области в среднем потребуется 4,6 года, чтобы накопить на частный дом. Жителям других регионов на эти цели потребуется больше времени. В среднем стоимость дома в Кургане составляет 2,3 млн рублей.