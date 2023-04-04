У Запорожской АЭС упал боевой беспилотник ВСУ

ВСУ пытались ударить по Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский ударный беспилотник упал около Запорожской атомной электростанции. ВСУ планировали атаковать инфрастуктуру ЗАЭС, сообщил командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность объекта.

«Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами. При нанесении удара было бы очень жарко, было бы плохо всему мирному населению», — сказал командир РИА Новости. Он подчеркнул, что беспилотник был польского производства.

ЗАЭС находится под городом Энергодар, на левом берегу Днепра. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.