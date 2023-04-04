04 апреля 2023
03 апреля 2023
29 марта 2023
26 марта 2023
22 марта 2023
20 марта 2023
18 марта 2023
16 марта 2023
15 марта 2023
14 марта 2023

У Запорожской АЭС упал боевой беспилотник ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, силовики, армия, военные, вежливые люди, спецназ, солдат, спецура, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост, автомобили оон, силы специальных операций
ВСУ пытались ударить по Запорожской АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский ударный беспилотник упал около Запорожской атомной электростанции. ВСУ планировали атаковать инфрастуктуру ЗАЭС, сообщил командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность объекта.

«Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами. При нанесении удара было бы очень жарко, было бы плохо всему мирному населению», — сказал командир РИА Новости. Он подчеркнул, что беспилотник был польского производства.

ЗАЭС находится под городом Энергодар, на левом берегу Днепра. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский ударный беспилотник упал около Запорожской атомной электростанции. ВСУ планировали атаковать инфрастуктуру ЗАЭС, сообщил командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность объекта. «Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами. При нанесении удара было бы очень жарко, было бы плохо всему мирному населению», — сказал командир РИА Новости. Он подчеркнул, что беспилотник был польского производства. ЗАЭС находится под городом Энергодар, на левом берегу Днепра. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. МАГАТЭ заявляло, что вокруг станции нужно создать безопасную зону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...