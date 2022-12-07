МИД РФ заявил о согласии России создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

07 декабря 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

РФ предотвращает атаки ВСУ на ЗАЭС, заявила Наталья Кармазинская Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия поддерживает создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и делает все возможное для проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН. «В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — приводит РИА Новости слова Кармазинской. Представитель РФ также озвучила основную цель защиты ядерной безопасности вокруг станции. Цель — предотвращение угроз станции от беспрерывной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен. Также Кармазинская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский играет жизнями украинских граждан и европейцев, когда дает приказы об атаке на Запорожскую АЭС.

Россия поддерживает создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и делает все возможное для проведения миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН. «В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — приводит РИА Новости слова Кармазинской. Представитель РФ также озвучила основную цель защиты ядерной безопасности вокруг станции. Цель — предотвращение угроз станции от беспрерывной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен. Также Кармазинская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский играет жизнями украинских граждан и европейцев, когда дает приказы об атаке на Запорожскую АЭС.