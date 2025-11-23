Логотип РИА URA.RU
Начался штурм Гуляйполя в Запорожье

23 ноября 2025 в 20:25
Россия начала освобождение Гуляйполя

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска начали штурм города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили военкоры и военблогеры.

«По оперативным сведениям в городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия», — пишет telegram-канал «Синяя Z Борода». Отмечается, что наступление идет со стороны близлежащих сел Ровнополье и Марфополь, которые находятся на северо- и юго-востоке. 

По его словам, ВС РФ прорываются сквозь опорники на юге окрестностей села Дорожнянки. В канале подчеркнули, что началась активная фаза Гуляйпольского освобождения.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что российские войска вышли на окраины Гуляйполя, пишет RT. Сообщалось, что близится оперативное окружение этого города. При этом украинские власти признали, что ВСУ вскоре перестанут контролировать город, из него объявляли эвакуацию, отмечает 360.ru. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

