Начался штурм Гуляйполя в Запорожье
Россия начала освобождение Гуляйполя
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска начали штурм города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили военкоры и военблогеры.
«По оперативным сведениям в городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия», — пишет telegram-канал «Синяя Z Борода». Отмечается, что наступление идет со стороны близлежащих сел Ровнополье и Марфополь, которые находятся на северо- и юго-востоке.
По его словам, ВС РФ прорываются сквозь опорники на юге окрестностей села Дорожнянки. В канале подчеркнули, что началась активная фаза Гуляйпольского освобождения.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
