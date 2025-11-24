Путин не купился на уловки Эрдогана в сделке по Украине
Президент Владимир Путин допустил урегулирование на Украине по плану США
Президент Владимир Путин разоблачил уловки Анкары вокруг Украины. В телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 24 ноября он предложил сосредоточиться на плане США по завершению конфликта. Как объяснил URA.RU доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, Турция хотела перезапустить «Черноморскую инициативу», которая в прошлый раз лишь подпитывала кризис, но Россия показала, что ей сперва нужно долгосрочное урегулирование.
«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — говорится в сообщении Кремля.
Эрдоган готов организовать новый раунд переговоров в Стамбуле
В свою очередь Эрдоган выразил намерение оказывать всякое содействие переговорам по Украине, и готовность предоставлять для этого стамбульскую площадку. Президент Турции также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит G20 в ЮАР. Лидеры не обошли стороной расширение торговых связей между Анкарой и Москвой, совместные энергетические проекты.
Перед этим Эрдоган 19 ноября встречался в Анкаре с Владимиром Зеленским. Разговор российского и турецкого лидеров также прошел на фоне обсуждения в Женеве плана США по окончанию конфликта на Украине. В столице Швейцарии 23 ноября состоялись переговоры с участием американских, европейских и украинских представителей.
Турция на протяжении всего конфликта на Украине выступала в качестве посредника, разговор Путина и Эрдогана подтвердил, что в мирных переговорах произошел реальный прогресс, считает аналитик Дмитрий Ежов. По его мнению, план Трампа может лечь в основу мирного договора.
“Путину и Эрдогану нужно было решить вопросы в двусторонних отношениях, они обширны вне зависимости от украинского контекста. Диалог с Анкарой, ключевым посредником, также значим на фоне активизации переговорного процесса. Москва обозначила свой подход, с этого пути ни Россия, ни ее лидер сходить не собираются. Россия настроена на переговоры, но нужно уладить множество вопросов”, — пояснил Ежов.
Путин показал Эрдогану, что зерновая сделка или ее аналог — после окончания СВО
Одна из таких деталей — возобновление зернового коридора, о котором усердно просит Эрдоган, продолжил собеседник URA.RU. На пресс-конференции по итогам саммита G20 турецкий лидер говорил, что обсудит с Путиным эту тему в ходе телефонного разговора. Примечательно, что по итогам беседы Кремль не опубликовал ни слова о зерновой сделке.
Позиция Москвы заключается в том, что этот вопрос должен рассматриваться в связке с широким полноценным соглашением по конфликту, чтобы Россия могла получить гарантии того, что Киев не будет использовать зерновую сделку в военных целях, отметил эксперт. Иными словами — зерновая сделка или ее аналог теперь возможны только после завершения боевых действий и закрепления итогов на бумаге.
«В первоначальном варианте Украина использовала черноморскую инициативу (действовала с 22 июля 2022 года до 18 июля 2023 года, — прим. ред.) для того, чтобы под прикрытием поставок зерна получать оружие. Эрдоган полагал, что ее возобновление сейчас, на фоне активных мирных переговоров, не будет рассматриваться Россией как сделка с двойным дном», — резюмировал Ежов.
