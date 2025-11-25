В Харьковской области уничтожаются остатки ВСУ после освобождения Купянска: карта СВО на 25 ноября

Российские военные продолжают зачистку ВСУ в районе Купянска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские солдаты продолжают активно уничтожать украинских бойцов на купянском направлении. Артиллеристы и операторы дронов из группировки «Запад», например, поразили подразделения ВСУ на левом берегу реки Оскол. Также был ликвидирован командир взвода БПЛА батальона «Волкодавы» в Харьковской области, который практически полностью состоит из иностранных наемников. Ход боевых действий и карта спецоперации на 25 ноября — в материале URA.RU.

Обозначения на карте

Харьковское направление: планомерная зачистка

Бойцы ВС РФ после освобождения Купянска продолжают уничтожать украинские подразделения, базирующиеся неподалеку от города. В настоящий момент бои проходят на левом берегу реки Оскол.

Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали боевую технику, ударные дроны и непосредственно самих военных. Также ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило о ликвидации командира взвода БПЛА батальона «Волкодавы» в Харьковской области. Батальон «Волкодавы» относится к 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и практически целиком состоит из иностранных наемников.

Купянск, расположенный на реке Оскол, является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Сам он был освобожден 21 ноября. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов лично доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. При этом Путин подчеркивал, что подобные события будут повторяться и на других участках фронта, если Украина не будет двигаться в сторону мира.

В настоящий момент российские военные также наступают в восточной части города в сторону Купянска-Узлового. Есть успехи и в районе Соболевки, сообщают военкоры WarGonzo.

Запорожское направление: шаг за шагом

В Степногорске идут бои, сообщается о продвижении в Приморском. В свою очередь, на ореховском направлении ВС РФ двигаются в сторону Новоданиловки, также идут бои на западной окраине Малой Токмачки, сообщают военкоры.

Донецкий фронт: активные бои и контратаки

На южнодонецком направлении российские военные подошли к Гуляйполю. Танкисты из группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям противника осколочно-фугасными снарядами, сообщает Пятый канал.

Также сообщается об освобождении населенного пункта Затишье. Помимо этого, военкоры передают о продвижении войск РФ к Варваровке и Доброполью. Паралельно идут бои в Новопавловке. На покровском направлении, в свою очередь, сообщается о контратаках со стороны Гришино.

На Константиновском направлении после освобождения Иванополья ВС РФ активно продвигаются к юго-восточной части Константиновки. На краснолиманском фронтовом участке ведутся бои за Красный Лиман и Ямполь, есть продвижение к Озерному, сообщают военкоры.

В Минобороны РФ также рассказали, что военнослужащие из группировки «Юг» уничтожили семь пунктов управления дронами в районе Константиновки. Там же были поражены два украинских броневика и гексакоптер R-18.