Из Челябинска не смог вылететь самолет в Норильск из-за снегопада

Авиарейс отложили из-за сильного снегопада в аэропорту Норильска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта Челябинска 5 апреля задержался авиарейс в Норильск, где идут сильные снегопады. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вылет переносится на 13:09 5 апреля.

«5 апреля в аэропорту Челябинска задержался вылет рейса 1279 по маршруту Челябинск-Норильск авиакомпании „Red wings“. Вылет перенесли с 10:05 на 13:09 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска, снегопада», — сообщили в ведомстве.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 73 пассажира, в том числе пять детей. Ситуация находится на контроле ведомства.