04 апреля 2023

Из Челябинска не смог вылететь самолет в Норильск из-за снегопада

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиапарк, авиационный парк
Авиарейс отложили из-за сильного снегопада в аэропорту Норильска Фото:

Из аэропорта Челябинска 5 апреля задержался авиарейс в Норильск, где идут сильные снегопады. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вылет переносится на 13:09 5 апреля.

«5 апреля в аэропорту Челябинска задержался вылет рейса 1279 по маршруту Челябинск-Норильск авиакомпании „Red wings“. Вылет перенесли с 10:05 на 13:09 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска, снегопада», — сообщили в ведомстве.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 73 пассажира, в том числе пять детей. Ситуация находится на контроле ведомства.

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Из аэропорта Челябинска 5 апреля задержался авиарейс в Норильск, где идут сильные снегопады. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вылет переносится на 13:09 5 апреля. «5 апреля в аэропорту Челябинска задержался вылет рейса 1279 по маршруту Челябинск-Норильск авиакомпании „Red wings“. Вылет перенесли с 10:05 на 13:09 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска, снегопада», — сообщили в ведомстве. По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 73 пассажира, в том числе пять детей. Ситуация находится на контроле ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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