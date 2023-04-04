Свердловских студентов обучат востребованным для региона специальностям

05 апреля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Создание кластера для будущих педагогов позволит трансформировать их методики обучения, считает Юрий Биктуганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловская область расширит участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионе ожидают появление двух кластеров по «Педагогике», также могут получить развитие такие направления, как «Туризм и сфера услуг» и «Правоохранительная сфера и управление». Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Учебная программа „Профессионалитета“ представляет собой подготовку под запрос предприятия или организации. В случае создания кластера „Педагогика“ работодателями станут школы региона, детсады и образовательные центры. Учебно-производственные центры развиваются при участии предприятий, которые выступают основными „заказчиками“ рабочих кадров. Первый набор студентов „Профессионалитета“ составил порядка 2,5 тысячи», — сказано в сообщении. По словам министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова, создание кластера для будущих педагогов позволит трансформировать их методики обучения. «Прорывным инструментом здесь станет уход от преобладания теоретических занятий к практикумам, внедрение новых стандартов и, конечно, акцент на трудоустройство молодых специалистов», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область расширит участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионе ожидают появление двух кластеров по «Педагогике», также могут получить развитие такие направления, как «Туризм и сфера услуг» и «Правоохранительная сфера и управление». Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Учебная программа „Профессионалитета“ представляет собой подготовку под запрос предприятия или организации. В случае создания кластера „Педагогика“ работодателями станут школы региона, детсады и образовательные центры. Учебно-производственные центры развиваются при участии предприятий, которые выступают основными „заказчиками“ рабочих кадров. Первый набор студентов „Профессионалитета“ составил порядка 2,5 тысячи», — сказано в сообщении. По словам министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова, создание кластера для будущих педагогов позволит трансформировать их методики обучения. «Прорывным инструментом здесь станет уход от преобладания теоретических занятий к практикумам, внедрение новых стандартов и, конечно, акцент на трудоустройство молодых специалистов», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.