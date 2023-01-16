Свердловские выпускники отказываются идти на заводы, создавая дефицит кадров

17 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Проблема с кадрами в России образовалась в 2020-м году и с тех пор только усугубляется Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра. «По официальной статистике, по специальности не идут работать 26% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование. По статистике Head Hunter (онлайн-сервис по поиску работы, — прим. URA.RU) ситуация гораздо хуже. Можно прибавлять еще 10%. Это плохие тенденции», — рассказал Мисюра. Сфера образования продолжает оставаться саморегулируемой и с учетом современных вызовов не решает те проблемы, которые стоят перед ней. Традиционная система образования готовила специалистов, которые должны были эксплуатировать иностранные средства производства, при этом сейчас нужны те, кто самостоятельно будет создавать аналогичные разработки. «Это уже другой уровень специалистов, это про поддержку науки, опытно-конструкторских наработок, важна роль инженеров», — добавляет Мисюра. Участники рынка надеются, что решить вопрос с дефицитом кадров помогут, в частности, федеральные программы "Профессионалитет" и проект для вузов "Передовые инженерные школы". Еще одна одну программу по привлечению студентов в Свердловскую область анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра. «По официальной статистике, по специальности не идут работать 26% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование. По статистике Head Hunter (онлайн-сервис по поиску работы, — прим. URA.RU) ситуация гораздо хуже. Можно прибавлять еще 10%. Это плохие тенденции», — рассказал Мисюра. Сфера образования продолжает оставаться саморегулируемой и с учетом современных вызовов не решает те проблемы, которые стоят перед ней. Традиционная система образования готовила специалистов, которые должны были эксплуатировать иностранные средства производства, при этом сейчас нужны те, кто самостоятельно будет создавать аналогичные разработки. «Это уже другой уровень специалистов, это про поддержку науки, опытно-конструкторских наработок, важна роль инженеров», — добавляет Мисюра. Участники рынка надеются, что решить вопрос с дефицитом кадров помогут, в частности, федеральные программы "Профессионалитет" и проект для вузов "Передовые инженерные школы". Еще одна одну программу по привлечению студентов в Свердловскую область анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев.