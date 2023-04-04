Пермский ПЗСП, которым руководит брат мэра, незаконно завышал цены

Пермское УФАС: АО «ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» незаконно завышали цены

05 апреля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Завод, которым руководит Евгений Демкин, уличили в завышении цен Фото: Сергей Русанов © URA.RU АО «Специализированный застройщик ПЗСП», которое возглавляет брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, незаконно завышало цены на стройматериалы. К такому выводу пришло Пермское УФАС. Ведомство по жалобе жительницы Перми провело анализ рынка газобетона и выявило необоснованное повышение его стоимости. Помимо ПЗСП, в антимонопольных делах также фигурирует АО «Пермтрансжелезобетон», принадлежащее сыну одного из депутатов краевого заксобрания. «Пермское УФАС изучило динамику цен на газобетонные блоки, реализуемые указанными предприятиями, и выяснило, что АО „ПЗСП“ и АО „Пермтрансжелезобетон“ с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличили цену газобетонных блоков почти в два раза. Действия по установлению и поддержанию монопольно высокой цены на газобетонные блоки признаны нарушением закона о защите конкуренции, поскольку привели к ущемлению интересов покупателей», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточняют, что в ходе рассмотрения дел компании снизили цены на газобетонные блоки. Тем не менее, за нарушение закона в отношении предприятий будут возбуждены дела об административном правонарушении. Производителям стройматериалов грозят штрафы — от 300 тысяч до миллиона рублей. Компаниям также будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Предприятием ПЗСП руководит младший брат мэра Перми Евгений Демкин, которому Алексей Демкин передал полномочия, став главой города. «Пермтрансжелезобетон» принадлежит Рамилю Разутдинову, который является сыном депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

АО «Специализированный застройщик ПЗСП», которое возглавляет брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, незаконно завышало цены на стройматериалы. К такому выводу пришло Пермское УФАС. Ведомство по жалобе жительницы Перми провело анализ рынка газобетона и выявило необоснованное повышение его стоимости. Помимо ПЗСП, в антимонопольных делах также фигурирует АО «Пермтрансжелезобетон», принадлежащее сыну одного из депутатов краевого заксобрания. «Пермское УФАС изучило динамику цен на газобетонные блоки, реализуемые указанными предприятиями, и выяснило, что АО „ПЗСП“ и АО „Пермтрансжелезобетон“ с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличили цену газобетонных блоков почти в два раза. Действия по установлению и поддержанию монопольно высокой цены на газобетонные блоки признаны нарушением закона о защите конкуренции, поскольку привели к ущемлению интересов покупателей», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточняют, что в ходе рассмотрения дел компании снизили цены на газобетонные блоки. Тем не менее, за нарушение закона в отношении предприятий будут возбуждены дела об административном правонарушении. Производителям стройматериалов грозят штрафы — от 300 тысяч до миллиона рублей. Компаниям также будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Предприятием ПЗСП руководит младший брат мэра Перми Евгений Демкин, которому Алексей Демкин передал полномочия, став главой города. «Пермтрансжелезобетон» принадлежит Рамилю Разутдинову, который является сыном депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова.