Тюменец предложил сожительнице его зарезать, и она не отказалась

Женщина получила три года лишения свободы, хоть пострадавший и отказался от претензий к ней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюменской области приревновала своего сожителя во время празднования Дня святого Валентина, в ответ мужчина предложил его зарезать и женщина пырнула его ножом. Об этом сообщает пресс-служба Викуловского районного суда региона.

«Надежда и ее сожитель отмечали День святого Валентина. Мужчина с кем-то переписывался по телефону. Обвиняемая спросила — с кем, и он ответил, что пишет другой женщине. Завязалась ссора, сожитель ударил Надежду по лицу, а затем протянул ей нож и сказал: „Ну зарежь меня“. Голубева взяла оружие и ударила сожителя в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

В судебном заседании женщина отказалась давать показания. О том, как произошло преступление, рассказал ее возлюбленный. При этом он подчеркнул, что претензий к Надежде не имеет: она извинилась, а позже покупала ему лекарства и навещала в больнице. Нападение при этом спровоцировал он сам.

Тем не менее женщину приговорили к реальному лишению свободы. Три года она проведет в колонии.