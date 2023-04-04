04 апреля 2023

Тюменец предложил сожительнице его зарезать, и она не отказалась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Женщина получила три года лишения свободы, хоть пострадавший и отказался от претензий к ней Фото:

Жительница Тюменской области приревновала своего сожителя во время празднования Дня святого Валентина, в ответ мужчина предложил его зарезать и женщина пырнула его ножом. Об этом сообщает пресс-служба Викуловского районного суда региона.

«Надежда и ее сожитель отмечали День святого Валентина. Мужчина с кем-то переписывался по телефону. Обвиняемая спросила — с кем, и он ответил, что пишет другой женщине. Завязалась ссора, сожитель ударил Надежду по лицу, а затем протянул ей нож и сказал: „Ну зарежь меня“. Голубева взяла оружие и ударила сожителя в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

В судебном заседании женщина отказалась давать показания. О том, как произошло преступление, рассказал ее возлюбленный. При этом он подчеркнул, что претензий к Надежде не имеет: она извинилась, а позже покупала ему лекарства и навещала в больнице. Нападение при этом спровоцировал он сам.

Тем не менее женщину приговорили к реальному лишению свободы. Три года она проведет в колонии.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жительница Тюменской области приревновала своего сожителя во время празднования Дня святого Валентина, в ответ мужчина предложил его зарезать и женщина пырнула его ножом. Об этом сообщает пресс-служба Викуловского районного суда региона. «Надежда и ее сожитель отмечали День святого Валентина. Мужчина с кем-то переписывался по телефону. Обвиняемая спросила — с кем, и он ответил, что пишет другой женщине. Завязалась ссора, сожитель ударил Надежду по лицу, а затем протянул ей нож и сказал: „Ну зарежь меня“. Голубева взяла оружие и ударила сожителя в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. В судебном заседании женщина отказалась давать показания. О том, как произошло преступление, рассказал ее возлюбленный. При этом он подчеркнул, что претензий к Надежде не имеет: она извинилась, а позже покупала ему лекарства и навещала в больнице. Нападение при этом спровоцировал он сам. Тем не менее женщину приговорили к реальному лишению свободы. Три года она проведет в колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...