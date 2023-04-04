В Перми пенсионер умер во время поездки в автобусе

В Перми мужчина скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла 3 апреля в автобусе маршрута № 45. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.
«Мужчина ехал в автобусе маршрута № 45, в районе остановки Муромская он неожиданно захрипел и упал лицом вниз. Водитель остановился, а пассажиры вызвали скорую помощь, но пермяк умер в салоне автобуса», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о гибели 66-летнего мужчины подтвердили. «Бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, но, к сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей», — уточнили в минздраве.
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