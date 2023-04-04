В Перми пенсионер умер во время поездки в автобусе

05 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пермяк упал с сиденья и скончался на месте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми мужчина скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла 3 апреля в автобусе маршрута № 45. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Мужчина ехал в автобусе маршрута № 45, в районе остановки Муромская он неожиданно захрипел и упал лицом вниз. Водитель остановился, а пассажиры вызвали скорую помощь, но пермяк умер в салоне автобуса», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о гибели 66-летнего мужчины подтвердили. «Бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, но, к сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей», — уточнили в минздраве.

В Перми мужчина скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла 3 апреля в автобусе маршрута № 45. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Мужчина ехал в автобусе маршрута № 45, в районе остановки Муромская он неожиданно захрипел и упал лицом вниз. Водитель остановился, а пассажиры вызвали скорую помощь, но пермяк умер в салоне автобуса», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о гибели 66-летнего мужчины подтвердили. «Бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, но, к сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей», — уточнили в минздраве.