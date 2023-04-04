04 апреля 2023

В Перми пенсионер умер во время поездки в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
Пермяк упал с сиденья и скончался на месте Фото:

В Перми мужчина скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла 3 апреля в автобусе маршрута № 45. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.

«Мужчина ехал в автобусе маршрута № 45, в районе остановки Муромская он неожиданно захрипел и упал лицом вниз. Водитель остановился, а пассажиры вызвали скорую помощь, но пермяк умер в салоне автобуса», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о гибели 66-летнего мужчины подтвердили. «Бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, но, к сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей», — уточнили в минздраве.

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В Перми мужчина скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла 3 апреля в автобусе маршрута № 45. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Мужчина ехал в автобусе маршрута № 45, в районе остановки Муромская он неожиданно захрипел и упал лицом вниз. Водитель остановился, а пассажиры вызвали скорую помощь, но пермяк умер в салоне автобуса», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о гибели 66-летнего мужчины подтвердили. «Бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, но, к сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей», — уточнили в минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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