В Нижневартовске износ газопроводов грозит городу коммунальным коллапсом

Износ газопроводов грозит городу коммунальным коллапсом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) изношенность системы газоснабжения может привести к коммунальному коллапсу в городе. Эту ситуацию представители мэрии обсудили с местными коммунальщиками на совещании, о чем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Поводом для встречи чиновников и коммунальщиков стала январская авария на газопроводе, который компания «Нижневартовскгаз» арендует у мэрии. Тогда без топлива осталась половина городских котельных, обслуживающих жилой фонд и часть социальных объектов. «Комплексный технический аудит сетей газоснабжения в Нижневартовске никогда не проводился. То есть полной и достоверной информации о фактическом состоянии газопроводов нет ни у их владельца (администрации), ни у арендатора. Весь Нижневартовск запитан от одного магистрального газопровода, от него, по двум веткам, проложенным с разных сторон города, топливо распределяется местным абонентам. Техническая возможность в случае ЧП замкнуть внутригородские линии в кольцо и не допустить прекращения подачи ресурса отсутствует. При порыве без единственного источника топлива останется как минимум половина городских объектов. Если авария произойдет на обеих ветках — коммунальный коллапс неминуем», — поясняет инсайдер.

По его словам, износ отдельных участков трубопроводов, введенных в эксплуатацию 35-40 лет назад, достигает 100%. Однако на данный момент сети ремонтируют лишь точечно. «Выходом в таком случае могло бы стать строительство газопроводной линии, которая закольцует существующие ветки и полная реконструкция ветхих участков трубопроводов», — сообщил собеседник агентства. Однако пока планов по модернизации сетей или строительству новых веток газопроводов в Нижневартовске нет.

URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в администрацию Нижневартовска, а также в компанию «Нижневартовскгаз». На момент публикации новости ответ получен не был.