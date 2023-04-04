04 апреля 2023

Губернатор Куйвашев дал бизнесу сигнал о повышении зарплат свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград в Доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев рекомендовал крупным игрокам рынка обратить внимание на зарплаты сотрудников Фото:

Сотрудникам предприятий из сфер промышленности и бизнеса в Свердловской области следует поднять зарплату, так как сейчас ее размер ниже, чем в среднем по России. С таким обращением перед руководителями крупных промышленных предприятий на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Уровень средней заработной платы в нашей области пока отстает от среднероссийской. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечить рост зарплаты работникам предприятий темпами как минимум выше инфляции. И я прошу посвятить этому вопросу отдельное заседание», — отметил Куйвашев.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит выездное заседание членов СОСПП. На мероприятии уже выступил полпред в Урфо владимир Якушев, который, в частности, рассказал, что за первые месяцы 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области показывает положительную динамику. Отдельное внимание власти уделили теме кадрового недобора на промышленных предприятиях — на заводах в Свердловской области не хватает порядка 15 тысяч человек.

соспп
Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили итоги 2022 года и определили задачи для бизнеса на 2023 год
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Сотрудникам предприятий из сфер промышленности и бизнеса в Свердловской области следует поднять зарплату, так как сейчас ее размер ниже, чем в среднем по России. С таким обращением перед руководителями крупных промышленных предприятий на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. «Уровень средней заработной платы в нашей области пока отстает от среднероссийской. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечить рост зарплаты работникам предприятий темпами как минимум выше инфляции. И я прошу посвятить этому вопросу отдельное заседание», — отметил Куйвашев. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит выездное заседание членов СОСПП. На мероприятии уже выступил полпред в Урфо владимир Якушев, который, в частности, рассказал, что за первые месяцы 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области показывает положительную динамику. Отдельное внимание власти уделили теме кадрового недобора на промышленных предприятиях — на заводах в Свердловской области не хватает порядка 15 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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