Губернатор Куйвашев дал бизнесу сигнал о повышении зарплат свердловчанам

05 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев рекомендовал крупным игрокам рынка обратить внимание на зарплаты сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам предприятий из сфер промышленности и бизнеса в Свердловской области следует поднять зарплату, так как сейчас ее размер ниже, чем в среднем по России. С таким обращением перед руководителями крупных промышленных предприятий на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. «Уровень средней заработной платы в нашей области пока отстает от среднероссийской. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечить рост зарплаты работникам предприятий темпами как минимум выше инфляции. И я прошу посвятить этому вопросу отдельное заседание», — отметил Куйвашев. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит выездное заседание членов СОСПП. На мероприятии уже выступил полпред в Урфо владимир Якушев, который, в частности, рассказал, что за первые месяцы 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области показывает положительную динамику. Отдельное внимание власти уделили теме кадрового недобора на промышленных предприятиях — на заводах в Свердловской области не хватает порядка 15 тысяч человек. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили итоги 2022 года и определили задачи для бизнеса на 2023 год Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудникам предприятий из сфер промышленности и бизнеса в Свердловской области следует поднять зарплату, так как сейчас ее размер ниже, чем в среднем по России. С таким обращением перед руководителями крупных промышленных предприятий на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. «Уровень средней заработной платы в нашей области пока отстает от среднероссийской. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечить рост зарплаты работникам предприятий темпами как минимум выше инфляции. И я прошу посвятить этому вопросу отдельное заседание», — отметил Куйвашев. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит выездное заседание членов СОСПП. На мероприятии уже выступил полпред в Урфо владимир Якушев, который, в частности, рассказал, что за первые месяцы 2023 года индекс промышленного производства в Свердловской области показывает положительную динамику. Отдельное внимание власти уделили теме кадрового недобора на промышленных предприятиях — на заводах в Свердловской области не хватает порядка 15 тысяч человек.