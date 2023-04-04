Свердловский губернатор раскрыл, сколько рабочих не хватает на заводах

На промышленных предприятиях Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих. Об этом на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.
«Дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет порядка 15 тысяч человек. Самая востребованная специальность — токари. Мы запустили программу „Профессионалитет“ по подготовке кадров для промышленных предприятий, и важно отметить, что 65% выпускников девятых классов выбрали рабочие специальности», — отметил Куйвашев.
Ранее руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина рассказывала URA.RU, что потребность в кадрах в Свердловской области составляет порядка 6,3 тысячи работников. «В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов», — отмечала она.
HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводе. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.
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