В Свердловской области изменят маршрут «Ласточки»

05 апреля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Изменения в маршруте вступят с 17 апреля 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 17 апреля 2023 года на маршруте пригородного электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск (Свердловская область) вводится дополнительная остановка в Киргишанах на станции Афанасьевский. Информация об этом появилась на сайте СвЖД. «Пригородные электропоезда „Ласточка“ на направлении Екатеринбург — Красноуфимск отправляются из столицы Урала дважды в день в 10:41 и 19:32 по местному времени. Из Красноуфимска в 06:50 и 14:16. Время в пути в среднем занимает 3 часа 20 минут. Остановки на станциях Ревда, Дружинино, Бисертский, Ключевая, Афанасьевский (являющаяся новой), Уфимка», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД увеличит количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта трассы Екатеринбург — Пермь. Маршрутная сеть разгрузит дороги от пробок.

С 17 апреля 2023 года на маршруте пригородного электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск (Свердловская область) вводится дополнительная остановка в Киргишанах на станции Афанасьевский. Информация об этом появилась на сайте СвЖД. «Пригородные электропоезда „Ласточка“ на направлении Екатеринбург — Красноуфимск отправляются из столицы Урала дважды в день в 10:41 и 19:32 по местному времени. Из Красноуфимска в 06:50 и 14:16. Время в пути в среднем занимает 3 часа 20 минут. Остановки на станциях Ревда, Дружинино, Бисертский, Ключевая, Афанасьевский (являющаяся новой), Уфимка», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД увеличит количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта трассы Екатеринбург — Пермь. Маршрутная сеть разгрузит дороги от пробок.