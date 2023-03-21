В РЖД придумали, как решить проблему с пробками на трассе Екатеринбург — Пермь

РЖД увеличит количество ласточек и поездов в связи с ремонтом автодороги Екатеринбург — Пермь

21 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

РЖД запустят дополнительные поезда для разгрузки дорог от пробок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РЖД увеличит количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта трассы Екатеринбург — Пермь. Маршрутная сеть разгрузит дороги от пробок. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Для транспортного сообщения с населенными пунктами, где автомобильное движение будет затруднено, жители могут воспользоваться пригородными электропоездами и поездами дальнего следования. В настоящее время маршрутная сеть позволяет обеспечить мобильность граждан и нужную потребность в перевозках», — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что между Екатеринбургом и Пермью курсирует 18 пар поездов и межрегиональные «Ласточки». На направлении Екатеринбург—Красноуфимск — 14 пар поездов. Также с 15 апреля по 15 октября 2023 года, в «дачный» период, СвЖД запустят дополнительные пригородные поезда, в том числе ежедневные Екатеринбург — Ревда и Ревда — Екатеринбург. По выходным и праздничным дням с 27 мая будет курсировать пригородный поезд Дружинино — Михайловский завод. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за чего движение автомобилей ограничат, установив на данном участке дороги реверсивное движение.

РЖД увеличит количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта трассы Екатеринбург — Пермь. Маршрутная сеть разгрузит дороги от пробок. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Для транспортного сообщения с населенными пунктами, где автомобильное движение будет затруднено, жители могут воспользоваться пригородными электропоездами и поездами дальнего следования. В настоящее время маршрутная сеть позволяет обеспечить мобильность граждан и нужную потребность в перевозках», — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что между Екатеринбургом и Пермью курсирует 18 пар поездов и межрегиональные «Ласточки». На направлении Екатеринбург—Красноуфимск — 14 пар поездов. Также с 15 апреля по 15 октября 2023 года, в «дачный» период, СвЖД запустят дополнительные пригородные поезда, в том числе ежедневные Екатеринбург — Ревда и Ревда — Екатеринбург. По выходным и праздничным дням с 27 мая будет курсировать пригородный поезд Дружинино — Михайловский завод. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за чего движение автомобилей ограничат, установив на данном участке дороги реверсивное движение.