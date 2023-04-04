Мэрия Перми придумала новые места для общественных работ для осужденных

Мэрия Перми обновила список мест, где будут отбывать осужденные наказания в виде обязательных общественных работ. Согласно постановлению на сайте администрации города, среди новых мест числится предприятия «Мотовилихинских заводов»: «Мотовилиха-гражданское машиностроение» и «СКБ».
«Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ следующие изменения: ООО „Мотовилиха-гражданское машиностроение“; ЗАО „СКБ“», — говорится в документе. Всего в постановлении 22 новых адреса.
Также в перечень добавлены такие предприятия, как крупнейший в Приволжском федеральном округе производитель бутилированной воды «Родник Прикамья», изготовитель окон ПВХ и витражей «ГардХаус», производитель металлоконструкций «Симпром». Помимо крупных предприятий в обновленном списке присутствуют различные управляющие компании и территориальные общественные самоуправления.
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