04 апреля 2023

Мэрия Перми придумала новые места для общественных работ для осужденных

Пермские осужденные будут отбывать наказания на Мотовилихинских заводах
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха, промышленность россии
Пермяки будут отрабатывать наказания и на других заводах Фото:

Мэрия Перми обновила список мест, где будут отбывать осужденные наказания в виде обязательных общественных работ. Согласно постановлению на сайте администрации города, среди новых мест числится предприятия «Мотовилихинских заводов»: «Мотовилиха-гражданское машиностроение» и «СКБ».

«Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ следующие изменения: ООО „Мотовилиха-гражданское машиностроение“; ЗАО „СКБ“», — говорится в документе. Всего в постановлении 22 новых адреса.

Также в перечень добавлены такие предприятия, как крупнейший в Приволжском федеральном округе производитель бутилированной воды «Родник Прикамья», изготовитель окон ПВХ и витражей «ГардХаус», производитель металлоконструкций «Симпром». Помимо крупных предприятий в обновленном списке присутствуют различные управляющие компании и территориальные общественные самоуправления.

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Мэрия Перми обновила список мест, где будут отбывать осужденные наказания в виде обязательных общественных работ. Согласно постановлению на сайте администрации города, среди новых мест числится предприятия «Мотовилихинских заводов»: «Мотовилиха-гражданское машиностроение» и «СКБ». «Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ следующие изменения: ООО „Мотовилиха-гражданское машиностроение“; ЗАО „СКБ“», — говорится в документе. Всего в постановлении 22 новых адреса. Также в перечень добавлены такие предприятия, как крупнейший в Приволжском федеральном округе производитель бутилированной воды «Родник Прикамья», изготовитель окон ПВХ и витражей «ГардХаус», производитель металлоконструкций «Симпром». Помимо крупных предприятий в обновленном списке присутствуют различные управляющие компании и территориальные общественные самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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