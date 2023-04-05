Песков заявил, что Путин выступит с объемной речью 5 апреля

Владимир Путин вручит верительные грамоты послам, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин 5 апреля выступит с объемной речью в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Сегодня будет вручение верительных грамот послам. Будет в Большом Кремлевском дворце на церемонии с большим объемным выступлением вступит Путин», — заявил Песков
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