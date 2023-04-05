Песков заявил, что Путин выступит с объемной речью 5 апреля

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Владимир Путин вручит верительные грамоты послам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин 5 апреля выступит с объемной речью в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Сегодня будет вручение верительных грамот послам. Будет в Большом Кремлевском дворце на церемонии с большим объемным выступлением вступит Путин», — заявил Песков

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Президент России Владимир Путин 5 апреля выступит с объемной речью в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Сегодня будет вручение верительных грамот послам. Будет в Большом Кремлевском дворце на церемонии с большим объемным выступлением вступит Путин», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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