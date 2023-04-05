Депутат Госдумы Бутина: РФ готова рассмотреть просьбу Трампа о политическом убежище

05 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дональду Трампу грозит до 136 лет тюрьмы Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Россия рассмотрит просьбу экс-президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если такое поступит. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно. Может ли Россия обменять Трампа? У России есть достаточно своих граждан, за которых мы сейчас ратуем, в том числе в рамках обмена. Немало из них находится в заключении в Соединенных Штатах по совершенно надуманным обвинениям. Поэтому нам есть о ком разговаривать, прежде чем выдвигать идеи с Трампом. Я думаю, что с Трампом американцы должны сами разбираться», — сказала Мария Бутина. Экс-президенту США Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. Экс-президенту грозит до 136 лет тюрьмы.

Россия рассмотрит просьбу экс-президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если такое поступит. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно. Может ли Россия обменять Трампа? У России есть достаточно своих граждан, за которых мы сейчас ратуем, в том числе в рамках обмена. Немало из них находится в заключении в Соединенных Штатах по совершенно надуманным обвинениям. Поэтому нам есть о ком разговаривать, прежде чем выдвигать идеи с Трампом. Я думаю, что с Трампом американцы должны сами разбираться», — сказала Мария Бутина. Экс-президенту США Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. Экс-президенту грозит до 136 лет тюрьмы.