04 апреля 2023

Пьяный курганец вытолкнул знакомую с третьего этажа

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Выпавшую из окна успели спасти медики (архивное фото) Фото:

Жителя рабочего поселка Варгаши Курганской области обвиняют в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по ул. Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что потерпевшей вовремя оказали медпомощь. Мужчину задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Представители СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

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Жителя рабочего поселка Варгаши Курганской области обвиняют в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по ул. Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что потерпевшей вовремя оказали медпомощь. Мужчину задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Представители СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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