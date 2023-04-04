Пьяный курганец вытолкнул знакомую с третьего этажа

Жителя рабочего поселка Варгаши Курганской области обвиняют в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«По данным следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по ул. Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что потерпевшей вовремя оказали медпомощь. Мужчину задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Представители СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
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