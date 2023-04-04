Пьяный курганец вытолкнул знакомую с третьего этажа

05 апреля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Выпавшую из окна успели спасти медики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя рабочего поселка Варгаши Курганской области обвиняют в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по ул. Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что потерпевшей вовремя оказали медпомощь. Мужчину задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Представители СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Жителя рабочего поселка Варгаши Курганской области обвиняют в том, что он во время совместного употребления спиртного избил знакомую и вытолкнул ее с третьего этажа. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по ул. Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что потерпевшей вовремя оказали медпомощь. Мужчину задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Представители СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу.