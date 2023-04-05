Мэр Екатеринбурга раскрыл, в каких школах пройдет ремонт в 2023 году

Мэр Орлов: в 2023 году пройдет ремонт в трех школах Екатеринбурга

05 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

С 2024 года планируется ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно, отметил Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца текущего 2023 года ремонтные работы пройдут в трех школах Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Капитальный ремонт школьных зданий — эффективный способ обеспечить доступ к прекрасным условиям получения образования ребятам, проживающим не только в новых районах. До конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140», — сказано в сообщении. Также градоначальник напомнил о запланированных ежегодных ремонтах образовательных организаций. «А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест.

До конца текущего 2023 года ремонтные работы пройдут в трех школах Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Капитальный ремонт школьных зданий — эффективный способ обеспечить доступ к прекрасным условиям получения образования ребятам, проживающим не только в новых районах. До конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140», — сказано в сообщении. Также градоначальник напомнил о запланированных ежегодных ремонтах образовательных организаций. «А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест.