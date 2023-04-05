Мэр Екатеринбурга раскрыл, в каких школах пройдет ремонт в 2023 году

Мэр Орлов: в 2023 году пройдет ремонт в трех школах Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
С 2024 года планируется ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно, отметил Алексей Орлов Фото:

До конца текущего 2023 года ремонтные работы пройдут в трех школах Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Капитальный ремонт школьных зданий — эффективный способ обеспечить доступ к прекрасным условиям получения образования ребятам, проживающим не только в новых районах. До конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140», — сказано в сообщении.

Также градоначальник напомнил о запланированных ежегодных ремонтах образовательных организаций. «А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

До конца текущего 2023 года ремонтные работы пройдут в трех школах Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Капитальный ремонт школьных зданий — эффективный способ обеспечить доступ к прекрасным условиям получения образования ребятам, проживающим не только в новых районах. До конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140», — сказано в сообщении. Также градоначальник напомнил о запланированных ежегодных ремонтах образовательных организаций. «А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...