Мэр Екатеринбурга раскрыл, в каких школах пройдет ремонт в 2023 году

До конца текущего 2023 года ремонтные работы пройдут в трех школах Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Капитальный ремонт школьных зданий — эффективный способ обеспечить доступ к прекрасным условиям получения образования ребятам, проживающим не только в новых районах. До конца текущего года ремонтные работы будут проведены в школах № 24, 63, 140», — сказано в сообщении.
Также градоначальник напомнил о запланированных ежегодных ремонтах образовательных организаций. «А с 2024 года планируется комплексно ремонтировать по восемь-девять школ ежегодно», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест.
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