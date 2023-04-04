Родители пожаловались на новую курганскую школу, где ребенок получил травму

Третьеклассница прижала руку во входной двери школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовской школе учителя не помогли третьекласснице, прижавшей пальцы во входной двери. Школьный медпункт в этом время не работал и ребенку никто не оказал первую помощь, рассказал URA.RU отец девочки. Родители написали жалобу в прокуратуру.

«Утром дочь прищемила в водных дверях Кетовской школы пальцы. Рядом находились дежурные учителя, которые проводят термометрию у детей на входе, но они никак не отреагировали на происшествие. Одна сидела в телефоне, другая была занята. Обе проявили полное безразличие. Медпункт в школе работает только с 11 часов. Никакой помощи дочери в школе не оказали, даже перекись водорода не предложили для обработки раны. Мы [родители] сами отвезти ребенка в больницу, в травмпункт», — рассказал отец девочки.

По словам отца пострадавшей, девочка серьезно повредила пальцы и неделю находилась на больничном. Родители, возмущенные безразличием учителей, пожаловались директору школы, в администрацию округа и в прокуратуру. По жалобе проводится проверка. Со слов родителей, директор школы рассказала, что учителя написали объяснительные. Родители хотят, что подобные ситуации не повторялись и дети были бы в безопасности.

URA.RU направило запрос в администрацию Кетовского округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в новой Кетовской школе протек потолок. Протечка образовалась на потолке первого этажа из-за того, что был сорван кран в туалете на втором этаже. Испорченную потолочную плитку на первом этаже обещают заменить. Школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года.