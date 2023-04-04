04 апреля 2023

Челябинские депутаты-эсеры отчитались о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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От публикации доходов своих супругов челябинские эсеры воздержались Фото:
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Декларационная кампания

Самым богатым депутатом от «Справедливой России» в заксобрании Челябинской области оказался Дмитрий Ларин, заработавший в 2022 году больше 32 млн рублей. Это следует из объединенной декларации о доходах, распространенной 5 апреля региональным отделением партии.

Предприниматель Ларин задекларировал почти 32,3 млн рублей, автомобиль Toyota Camry и однокомнатную квартиру. Доходы его коллег по фракции — Ольги Мухометьяровой, Василия Швецова, Владимира Бекишева и Дмитрия Сумина — варьируются в пределах от 1,7 млн рублей до порядка 4,5 млн рублей. Их автопарк представлен моделями KIA Rio и К5, Infinity, китайской HAVAL F7X, а также мотоциклом, автогрейдером и погрузчиком.

На февральской сессии ЗСО были приняты поправки в региональный закон, позволяющие работающим на неосвобожденной основе депутатам не публиковать в открытом доступе свои декларации. Члены фракции «Справедливой России» проголосовали против поправок и заявили, что не будут скрывать свои доходы. При этом сведения о доходах и имуществе своих супругов, обычные для декларационных кампаний прошлых лет, публиковать они все же не стали.

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Самым богатым депутатом от «Справедливой России» в заксобрании Челябинской области оказался Дмитрий Ларин, заработавший в 2022 году больше 32 млн рублей. Это следует из объединенной декларации о доходах, распространенной 5 апреля региональным отделением партии. Предприниматель Ларин задекларировал почти 32,3 млн рублей, автомобиль Toyota Camry и однокомнатную квартиру. Доходы его коллег по фракции — Ольги Мухометьяровой, Василия Швецова, Владимира Бекишева и Дмитрия Сумина — варьируются в пределах от 1,7 млн рублей до порядка 4,5 млн рублей. Их автопарк представлен моделями KIA Rio и К5, Infinity, китайской HAVAL F7X, а также мотоциклом, автогрейдером и погрузчиком. На февральской сессии ЗСО были приняты поправки в региональный закон, позволяющие работающим на неосвобожденной основе депутатам не публиковать в открытом доступе свои декларации. Члены фракции «Справедливой России» проголосовали против поправок и заявили, что не будут скрывать свои доходы. При этом сведения о доходах и имуществе своих супругов, обычные для декларационных кампаний прошлых лет, публиковать они все же не стали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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