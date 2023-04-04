В Березниках жители многоквартирных домов из-за «Т Плюс» переплачивали за отопление

05 апреля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Сейчас «Т Плюс» производит перерасчет платы за отопление для березниковцев Фото: Алексей Гущин © URA.RU В городе Березники Пермского края энергосетевая компания «Т Плюс» перевела десятки многоквартирных домов из одной категории в другую. Это привело к повышению норматива потребления тепла для жильцов и отразилось на платежках. Горожане пожаловались в инспекцию госжилнадзора Прикамья (ИГЖН), которая вмешалась в ситуацию. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщает депутат заксобрания от ЛДПР Олег Постников. «ПАО „Т Плюс“ самостоятельно перевело многоквартирные дома из одной категории в другую и начисляют плату не в соответствие с данными технического паспорта по степени благоустройства многоквартирного дома […]. В адрес „Т Плюс“ направлено 16 писем „О принятии мер“ по приведению порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в 154 многоквартирных домах в соответствии с техпаспортами», — написал Постников. Депутат уточнил, что плата за отопление выросла в текущем отопительном периоде. А нормативы потребления коммунальной услуги коснулись домов, в которых не установлен общедомовыми приборами учета тепловой энергии. На сайте ИГЖН указано, что 4 апреля заместитель начальника инспекции Ольга Камских встретилась с жителями Березников из-за возникшей ситуации. «16 обращений взяты на контроль инспекции, по которым заявителям в установленный законом срок будут даны письменные ответы», — говорится на сайте ведомства. Сейчас энергосетевая компания производит перерасчет за потребление тепла в многоквартирных домах. В пресс-службе ПАО «Т Плюс» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о перерасчете коммунальной услуги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Березники Пермского края энергосетевая компания «Т Плюс» перевела десятки многоквартирных домов из одной категории в другую. Это привело к повышению норматива потребления тепла для жильцов и отразилось на платежках. Горожане пожаловались в инспекцию госжилнадзора Прикамья (ИГЖН), которая вмешалась в ситуацию. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщает депутат заксобрания от ЛДПР Олег Постников. «ПАО „Т Плюс“ самостоятельно перевело многоквартирные дома из одной категории в другую и начисляют плату не в соответствие с данными технического паспорта по степени благоустройства многоквартирного дома […]. В адрес „Т Плюс“ направлено 16 писем „О принятии мер“ по приведению порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в 154 многоквартирных домах в соответствии с техпаспортами», — написал Постников. Депутат уточнил, что плата за отопление выросла в текущем отопительном периоде. А нормативы потребления коммунальной услуги коснулись домов, в которых не установлен общедомовыми приборами учета тепловой энергии. На сайте ИГЖН указано, что 4 апреля заместитель начальника инспекции Ольга Камских встретилась с жителями Березников из-за возникшей ситуации. «16 обращений взяты на контроль инспекции, по которым заявителям в установленный законом срок будут даны письменные ответы», — говорится на сайте ведомства. Сейчас энергосетевая компания производит перерасчет за потребление тепла в многоквартирных домах. В пресс-службе ПАО «Т Плюс» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о перерасчете коммунальной услуги.