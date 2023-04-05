Историки раскрыли, как пировал президент США Никсон в администрации Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге открыли выставку «Гости из прошлого», посвященную визитам международных делегаций

05 апреля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

В свой визит Ричард Никсон посетил Уралмашзавод, УПИ и Дом пионеров Фото: корреспондент URA.RU Прилетевший в 1959 году в Екатеринбург американский президент Ричард Никсон посещал не только главные достопримечательности столицы Урала, но и бывал на исключительных застольях в администрации города. Одним из таких открытий с горожанами решили поделиться научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга на выставке «Гости из прошлого», на которой побывал корреспондент URA.RU. «Местом проведения торжественного ужина, как правило, избиралось здание городской администрации, где серьезные разговоры об экономике и дальнейшем сотрудничестве перерастали в веселые застолья», — приводят историки информацию, которую нашли в областных музеях и архивах. По их данным, при посещении Свердловска в 1959 году американский президент Ричард Никсон отмечал «легендарное гостеприимство уральского народа» и предлагал всем увидеть его воочию. Помимо истории Никсона, представители МИЕ приглашают посетителей выставки пройтись по всему маршруту международных делегаций, которые посещали Свердловскую область в XX веке. Традиционно в протокол входили: городской аэропорт, завод «Уралмаш», Геологический музей, Дворец пионеров и Уральский политехнический институт. При этом историки признаются, что в разные годы маршруты политических деятелей отличались друг от друга. «Если вы иностранный делегат и приехали в Свердловск в 1925 году, то социалистическая власть еще много чего не построила, поэтому приходилось создавать образы и мотивы. Вас бы скорее всего провели в дом Ипатьевых, потому что тогда считалось, что это место, где закончилась история Романовых, этим местом нужно гордиться», — рассказал куратор выставки Александр Думчиков. Также гостей водили в тюрьму, где сидели известные революционеры, и показывали, как строится водопровод. Узнать больше о визитах кубинского революционера Фиделя Кастро, президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, японского посольства и других именитых персон можно в Музее истории Екатеринбурга. Здесь с 6 апреля откроется выставка «Гости из прошлого», где и представлены архивные фотографии посещения Свердловской области международными делегациями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прилетевший в 1959 году в Екатеринбург американский президент Ричард Никсон посещал не только главные достопримечательности столицы Урала, но и бывал на исключительных застольях в администрации города. Одним из таких открытий с горожанами решили поделиться научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга на выставке «Гости из прошлого», на которой побывал корреспондент URA.RU. «Местом проведения торжественного ужина, как правило, избиралось здание городской администрации, где серьезные разговоры об экономике и дальнейшем сотрудничестве перерастали в веселые застолья», — приводят историки информацию, которую нашли в областных музеях и архивах. По их данным, при посещении Свердловска в 1959 году американский президент Ричард Никсон отмечал «легендарное гостеприимство уральского народа» и предлагал всем увидеть его воочию. Помимо истории Никсона, представители МИЕ приглашают посетителей выставки пройтись по всему маршруту международных делегаций, которые посещали Свердловскую область в XX веке. Традиционно в протокол входили: городской аэропорт, завод «Уралмаш», Геологический музей, Дворец пионеров и Уральский политехнический институт. При этом историки признаются, что в разные годы маршруты политических деятелей отличались друг от друга. «Если вы иностранный делегат и приехали в Свердловск в 1925 году, то социалистическая власть еще много чего не построила, поэтому приходилось создавать образы и мотивы. Вас бы скорее всего провели в дом Ипатьевых, потому что тогда считалось, что это место, где закончилась история Романовых, этим местом нужно гордиться», — рассказал куратор выставки Александр Думчиков. Также гостей водили в тюрьму, где сидели известные революционеры, и показывали, как строится водопровод. Узнать больше о визитах кубинского революционера Фиделя Кастро, президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, японского посольства и других именитых персон можно в Музее истории Екатеринбурга. Здесь с 6 апреля откроется выставка «Гости из прошлого», где и представлены архивные фотографии посещения Свердловской области международными делегациями.