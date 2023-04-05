Челябинский пенсионер на протяжении полутора лет насиловал троих земляков

В обстоятельствах инцидента разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионер из села Чесма (Челябинская область) на протяжении полутора лет насиловал троих земляков. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о пожилом насильнике сообщил местный участковый.

«С осени 2021 года по март 2023 года пенсионер насиловал троих мужчин из своего села. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, жертвами пожилого гея стали мужчины разных возрастов. Самому старшему из них 56 лет, младшему — 24 года. Еще одной из жертв стал 40-летний житель села. В настоящее время гей-насильник задержан. После возбуждения уголовного дела и предъявления обвинений ему изберут меру пресечения.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.