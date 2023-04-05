ТСЖ через суд заставило пермяка снести самодельную дверь в подъезде

Пермяк установил перегородку в подъезде, не спросив соседей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ТСЖ одного из домов заставило собственника квартиры удалить перегородку с дверью к своей квартире. Пермяк не спросил мнения своих соседей, чем ущемил их права и лишил части площади в подъезде, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Обязать истца демонтировать перегородку с металлической дверью, расположенную в коридоре перед входом в квартиру», — говорится в решении. Если пермяк не исполнит решение в срок, то ТСЖ будет иметь право демонтировать дверь своими силами.

Пермяк заявил в суде, что у истца нет доказательств того, что перегородку установил именно он. Также ответчик посчитал, что ТСЖ не вправе предъявлять иск, так как не владеет имуществом в доме. Однако суд решил, что ТСЖ имеет право предъявлять такое требование собственнику, а установка перегородки нарушила права других владельцев жилья.