Зеленский намекнул на объединение Украины и Польши после СВО

Зеленский: Украина и Польша сотрут политические и экономические границы после конца СВО

05 апреля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о скором стирании границ между Польшей и Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины После завершения российской спецоперации будут стерты политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — сказал Владимир Зеленский во время встречи, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада». В издании «Страна» со ссылкой на источник написали, что главы двух государств тайно готовят совместную конфедерацию, вроде «новой Речи Посполитой». Собеседник издания отмечает, что на эту идею сейчас смотрят как на «некую экзотику». «Но, тем не менее, она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — добавил он. Ранее стало известно о намерении Зеленского посетить Польшу. В СМИ предполагали, что главной темой встречи польского и украинского лидеров будет обмен западных земель Украины в обмен на вооружение и бойцов, пишет телеканал 360. Речь Посполитая — это федеративное государство, существовавшее с XVI по XVIII века. Оно располагалось преимущественно на территориях современных Украины, Польши, Белоруссии и Литвы, а в меньшей степени — на российской, латвийской, молдавской, эстонской и словацкой землях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После завершения российской спецоперации будут стерты политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — сказал Владимир Зеленский во время встречи, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада». В издании «Страна» со ссылкой на источник написали, что главы двух государств тайно готовят совместную конфедерацию, вроде «новой Речи Посполитой». Собеседник издания отмечает, что на эту идею сейчас смотрят как на «некую экзотику». «Но, тем не менее, она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — добавил он. Ранее стало известно о намерении Зеленского посетить Польшу. В СМИ предполагали, что главной темой встречи польского и украинского лидеров будет обмен западных земель Украины в обмен на вооружение и бойцов, пишет телеканал 360. Речь Посполитая — это федеративное государство, существовавшее с XVI по XVIII века. Оно располагалось преимущественно на территориях современных Украины, Польши, Белоруссии и Литвы, а в меньшей степени — на российской, латвийской, молдавской, эстонской и словацкой землях.