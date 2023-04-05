Челябинец обманным путем похитил у «Альфа-банка» более 40 млн рублей

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Для получения денег челябинец использовал уязвимость банковской системы Фото:

Житель Челябинской области в составе организованной преступной группировки (ОПГ) обманным путем похитил у «Альфа-банка» более 40 млн рублей. Как сообщили URA.RU источник в банковском секторе, мужчина использовал одну из уязвимостей кредитной организации.

«Челябинец использовал уязвимость в очередности проведения банком финансовых операций (разница во времени обработки оплат). Он совершил хищение денежных средств за счет их двойного списания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, к проведению операций челябинец подготовился основательно. Для исполнения своего плана он использовал нотариально заверенные договоры займа на подставное лицо и в счет погашения услуг.

Мужчина был задержан. Других участников ОПГ разыскивают. В настоящее время по материалам УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области возбуждено и расследуются пять уголовных дел.

Согласно официальному сайту «Альфа-банка», учреждение на протяжении 30 лет занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. За 2021 год активы банковской группы составили почти 76 млрд долларов.

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Житель Челябинской области в составе организованной преступной группировки (ОПГ) обманным путем похитил у «Альфа-банка» более 40 млн рублей. Как сообщили URA.RU источник в банковском секторе, мужчина использовал одну из уязвимостей кредитной организации. «Челябинец использовал уязвимость в очередности проведения банком финансовых операций (разница во времени обработки оплат). Он совершил хищение денежных средств за счет их двойного списания», — рассказал источник. По данным URA.RU, к проведению операций челябинец подготовился основательно. Для исполнения своего плана он использовал нотариально заверенные договоры займа на подставное лицо и в счет погашения услуг. Мужчина был задержан. Других участников ОПГ разыскивают. В настоящее время по материалам УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области возбуждено и расследуются пять уголовных дел. Согласно официальному сайту «Альфа-банка», учреждение на протяжении 30 лет занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. За 2021 год активы банковской группы составили почти 76 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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