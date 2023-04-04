Для защиты от кибератак власти хотят дать тюменским студентам новые выплаты

В Тюменской области будущим IT-специалистам хотят назначить целевые стипендии

Студенты-айтишники, согласившиеся в будущем работать на власти, получат стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Тюменской области хотят ввести целевые стипендии для студентов, которые обучаются на IT-специалистов, чтобы в будущем эти кадры обеспечивали кибербезопасность органов власти. Соответствующие поправки в законодательство региона разработал департамент информатизации. Суммы выплат варьируются от 1 500 до 3 000 рублей.

«Предлагается установить ежемесячную выплату студентам, обучающимся по программам специалитета направлений „компьютерная безопасность“, „информационная безопасность автоматизированных систем“, по программе бакалавриата по направлению „информационная безопасность“, заключившим договор о целевом обучении с департаментом информатизации. Размер — от 1 500 до 3 000 рублей в месяц», — говорится в документах к проекту постановления.

Как поясняют власти, из-за геополитических событий кибербезопасность госструктур является первоочередной задачей. Однако чтобы обеспечить ее, в департаменте должны трудиться квалифицированные специалисты, а их не хватает.

На 2023 год потребность органов власти Тюменской области в таких сотрудниках составляет 25 человек. Часть из них уже проходят целевое обучение в Тюменском государственном университете, чтобы потом устроиться в госорганы и оберегать их системы от кибератак. В случае принятия поправок, они начнут получать стипендии уже с 1 сентября.