Для защиты от кибератак власти хотят дать тюменским студентам новые выплаты

В правительстве Тюменской области хотят ввести целевые стипендии для студентов, которые обучаются на IT-специалистов, чтобы в будущем эти кадры обеспечивали кибербезопасность органов власти. Соответствующие поправки в законодательство региона разработал департамент информатизации. Суммы выплат варьируются от 1 500 до 3 000 рублей.
«Предлагается установить ежемесячную выплату студентам, обучающимся по программам специалитета направлений „компьютерная безопасность“, „информационная безопасность автоматизированных систем“, по программе бакалавриата по направлению „информационная безопасность“, заключившим договор о целевом обучении с департаментом информатизации. Размер — от 1 500 до 3 000 рублей в месяц», — говорится в документах к проекту постановления.
Как поясняют власти, из-за геополитических событий кибербезопасность госструктур является первоочередной задачей. Однако чтобы обеспечить ее, в департаменте должны трудиться квалифицированные специалисты, а их не хватает.
На 2023 год потребность органов власти Тюменской области в таких сотрудниках составляет 25 человек. Часть из них уже проходят целевое обучение в Тюменском государственном университете, чтобы потом устроиться в госорганы и оберегать их системы от кибератак. В случае принятия поправок, они начнут получать стипендии уже с 1 сентября.
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