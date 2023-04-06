Сенатор Цеков: в России сформируют федеральный округ из новых регионов после окончания СВО

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, красная площадь, пасечник, путин, пушилин, балицкий, сальдо
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После окончания специальной военной операции в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут новые регионы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Идет специальная военная операция. Есть еще много неосвобожденных территорий. Закончится специальная военная операция, тогда вплотную подойдут к формированию округа. На мой взгляд, округ будет создан», — сказал Сергей Цеков.

Как отметил сенатор, на данный момент в политических кругах не ведутся беседы о создании федерального округа. «Я свидетель определенных разговоров о том, что будет создан федеральный округ. И свидетель того, что сейчас о создании федерального округа практически ничего не говорят. Больше ничего другого. Я не интересовался, почему не говорят, почему не создают», — уточнил он.

В конце сентября 2022 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов. Он отметил, что название и прочие детали находятся на стадии обсуждения.

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После окончания специальной военной операции в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут новые регионы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Идет специальная военная операция. Есть еще много неосвобожденных территорий. Закончится специальная военная операция, тогда вплотную подойдут к формированию округа. На мой взгляд, округ будет создан», — сказал Сергей Цеков. Как отметил сенатор, на данный момент в политических кругах не ведутся беседы о создании федерального округа. «Я свидетель определенных разговоров о том, что будет создан федеральный округ. И свидетель того, что сейчас о создании федерального округа практически ничего не говорят. Больше ничего другого. Я не интересовался, почему не говорят, почему не создают», — уточнил он. В конце сентября 2022 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов. Он отметил, что название и прочие детали находятся на стадии обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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