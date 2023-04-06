Сенатор Цеков: в России сформируют федеральный округ из новых регионов после окончания СВО

06 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России После окончания специальной военной операции в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут новые регионы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Идет специальная военная операция. Есть еще много неосвобожденных территорий. Закончится специальная военная операция, тогда вплотную подойдут к формированию округа. На мой взгляд, округ будет создан», — сказал Сергей Цеков. Как отметил сенатор, на данный момент в политических кругах не ведутся беседы о создании федерального округа. «Я свидетель определенных разговоров о том, что будет создан федеральный округ. И свидетель того, что сейчас о создании федерального округа практически ничего не говорят. Больше ничего другого. Я не интересовался, почему не говорят, почему не создают», — уточнил он. В конце сентября 2022 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов. Он отметил, что название и прочие детали находятся на стадии обсуждения.

После окончания специальной военной операции в России будет создан новый федеральный округ, в который войдут новые регионы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Идет специальная военная операция. Есть еще много неосвобожденных территорий. Закончится специальная военная операция, тогда вплотную подойдут к формированию округа. На мой взгляд, округ будет создан», — сказал Сергей Цеков. Как отметил сенатор, на данный момент в политических кругах не ведутся беседы о создании федерального округа. «Я свидетель определенных разговоров о том, что будет создан федеральный округ. И свидетель того, что сейчас о создании федерального округа практически ничего не говорят. Больше ничего другого. Я не интересовался, почему не говорят, почему не создают», — уточнил он. В конце сентября 2022 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов. Он отметил, что название и прочие детали находятся на стадии обсуждения.