Самый богатый депутат Сургута пообещал построить 8 чудо света

05 апреля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Что именно будет строиться, депутат держит в секрете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов пообещал построить в городе 8 чудо света. Об этом URA.RU сообщил сам Барсов. «Мы собираемся построить в городе новое сооружение. Это будет восьмое чудо света», — заявил Барсов в разговоре с URA.RU. Подробности проекта народный избранник раскрывать пока отказывается, но в качестве партнера называет мэрию. Депутат известен тем, что возвел в городе в 2004 году уменьшенную копию Биг-Бена, в которой размещена школа иностранных языков. При этом в мэрии журналисту URA.RU сообщили, что им ничего не известно о планах депутата. «Официального обращения в администрацию от Барсова не поступало. Ели поступит, то мы будем решать вопрос». — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что самый богатый депутат Сургута купил себе новый самолет. По итогам декларационной кампании за 2021 год Барсов являлся самым богатым депутатом думы Сургута. Его личный доход составлял 55,6 млн рублей. Он владел 11 самолетами, 12 земельными участками, жилым домом, 23 квартирами, 3 автостоянками и 9 нежилыми помещениями.

Самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов пообещал построить в городе 8 чудо света. Об этом URA.RU сообщил сам Барсов. «Мы собираемся построить в городе новое сооружение. Это будет восьмое чудо света», — заявил Барсов в разговоре с URA.RU. Подробности проекта народный избранник раскрывать пока отказывается, но в качестве партнера называет мэрию. Депутат известен тем, что возвел в городе в 2004 году уменьшенную копию Биг-Бена, в которой размещена школа иностранных языков. При этом в мэрии журналисту URA.RU сообщили, что им ничего не известно о планах депутата. «Официального обращения в администрацию от Барсова не поступало. Ели поступит, то мы будем решать вопрос». — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что самый богатый депутат Сургута купил себе новый самолет. По итогам декларационной кампании за 2021 год Барсов являлся самым богатым депутатом думы Сургута. Его личный доход составлял 55,6 млн рублей. Он владел 11 самолетами, 12 земельными участками, жилым домом, 23 квартирами, 3 автостоянками и 9 нежилыми помещениями.