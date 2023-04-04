Силовики будут следить за курганскими дачниками с дронов

В Курганской области во время действия особого противопожарного режима сотрудники МЧС будут патрулировать территорию города и прилегающих садоводческих участков при помощи квадрокоптеров. С таким заявлением выступил замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кургану Алексей Путилов.
«На территории города Кургана будет организовано патрулирование с использованием квадрокоптеров, в том числе, на территориях СНТ. Если территории не будут своевременно очищены от мусора и сухой травы, будут выявлены случаи разведения открытого огня, к нарушителям применят меры административного воздействия», — уточнил Алексей Путилов на очередном заседании городского оперативного штаба.
На территории области особый противопожарный режим был введен 5 апреля. Глава региона Вадим Шумков ранее призывал жителей «тушить любые не требующие специальных сил и средств несложные возгорания самим, не ожидая, пока это разнесется ветром и перерастет в масштабную беду». Метеорологи прогнозировали установление в Курганской области третьего (среднего) класса пожарной опасности.
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