В Екатеринбурге водители трамваев устроили драку. Видео

06 апреля 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Из-за драки водителей остановилось движение четырех трамваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водители трамваев остановили движение общественного транспорта и устроили драку. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. Драка водителей трамваев произошла днем 5 апреля возле остановки «Техническая», следует из видео, опубликованного в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, из-за конфликта задержали движение четырех трамваев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2022 года в Екатеринбурге также водители трамваев устроили драку, инцидент попал на видео. Остановить конфликт между водителями удалось лишь пассажиру общественного транспорта.

В Екатеринбурге водители трамваев остановили движение общественного транспорта и устроили драку. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. Драка водителей трамваев произошла днем 5 апреля возле остановки «Техническая», следует из видео, опубликованного в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, из-за конфликта задержали движение четырех трамваев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2022 года в Екатеринбурге также водители трамваев устроили драку, инцидент попал на видео. Остановить конфликт между водителями удалось лишь пассажиру общественного транспорта.