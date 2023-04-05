05 апреля 2023

В Екатеринбурге водители трамваев устроили драку. Видео

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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, трамвай, татра т3
Из-за драки водителей остановилось движение четырех трамваев Фото:

В Екатеринбурге водители трамваев остановили движение общественного транспорта и устроили драку. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

Драка водителей трамваев произошла днем 5 апреля возле остановки «Техническая», следует из видео, опубликованного в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, из-за конфликта задержали движение четырех трамваев.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2022 года в Екатеринбурге также водители трамваев устроили драку, инцидент попал на видео. Остановить конфликт между водителями удалось лишь пассажиру общественного транспорта.

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В Екатеринбурге водители трамваев остановили движение общественного транспорта и устроили драку. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. Драка водителей трамваев произошла днем 5 апреля возле остановки «Техническая», следует из видео, опубликованного в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, из-за конфликта задержали движение четырех трамваев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2022 года в Екатеринбурге также водители трамваев устроили драку, инцидент попал на видео. Остановить конфликт между водителями удалось лишь пассажиру общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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