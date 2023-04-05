В Екатеринбурге водители трамваев остановили движение общественного транспорта и устроили драку. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
Драка водителей трамваев произошла днем 5 апреля возле остановки «Техническая», следует из видео, опубликованного в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, из-за конфликта задержали движение четырех трамваев.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу и в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2022 года в Екатеринбурге также водители трамваев устроили драку, инцидент попал на видео. Остановить конфликт между водителями удалось лишь пассажиру общественного транспорта.
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