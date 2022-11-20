20 ноября 2022
19 ноября 2022

Екатеринбургские водители трамваев подрались на остановке. Видео

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Драку устроили водители екатеринбургских трамваев №14 и №21 Фото:

В Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Водители трамваев №14 и №21 что-то не поделили и устроили бои», — рассказывает очевидец в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ЕМУП «Гортранс» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса. Конфликт произошел из-за того, что у мужчины не было наличных, а деньги были только на банковской карте.

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В Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Водители трамваев №14 и №21 что-то не поделили и устроили бои», — рассказывает очевидец в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ЕМУП «Гортранс» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса. Конфликт произошел из-за того, что у мужчины не было наличных, а деньги были только на банковской карте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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