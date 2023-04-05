РВ: ВСУ массово начали покидать Бахмут

06 апреля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

ВСУ начали покидать Бахмут, бегут под угрозой «котла» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наращивают свои штурмовые группы и продвигаются по центру города Бахмут (Артемовск), заставляя украинских военных отступать и покидать город. Об этом сообщил один из украинских военных. «Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск. В свою очередь „вагнера“ наоборот наращивают свои штурмовые группы, за ночь еще несколько групп прибыло в Бахмут», — сообщает украинский военный, передает telegram-канал « Военкоры Русской Весны» . По его словам, если бы ВСУ не вывели силы вдоль улицы Б. Горбатова, то непременно получился бы «котел». «Тяжелые бои идут по улицам Бахмутская, Спартаковская, с трех направлений „вагнера“ ??проводят наступательные действия на стадионе „Авангард“ по улицам Садовой, Александра Сибирцерва и Б. Горбатова», — отметил он. «Прут очень серьезно. Сегодня ночью еще несколько штурмовых отрядов „Вагнера“ ??заехали в Бахмут», — поделился источник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута в случае потери личного состава и окружения города российской армией. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наращивают свои штурмовые группы и продвигаются по центру города Бахмут (Артемовск), заставляя украинских военных отступать и покидать город. Об этом сообщил один из украинских военных. «Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск. В свою очередь „вагнера“ наоборот наращивают свои штурмовые группы, за ночь еще несколько групп прибыло в Бахмут», — сообщает украинский военный, передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его словам, если бы ВСУ не вывели силы вдоль улицы Б. Горбатова, то непременно получился бы «котел». «Тяжелые бои идут по улицам Бахмутская, Спартаковская, с трех направлений „вагнера“ ??проводят наступательные действия на стадионе „Авангард“ по улицам Садовой, Александра Сибирцерва и Б. Горбатова», — отметил он. «Прут очень серьезно. Сегодня ночью еще несколько штурмовых отрядов „Вагнера“ ??заехали в Бахмут», — поделился источник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил сдачу Бахмута в случае потери личного состава и окружения города российской армией. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада».