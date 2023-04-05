Зеленский допустил сдачу Артемовска

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский не исключил сдачу Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев может покинуть Бахмут (Артемовск) в случае угрозы потери личного состава окружения города российскими войсками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты „правильные решения“», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада».

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Киев может покинуть Бахмут (Артемовск) в случае угрозы потери личного состава окружения города российскими войсками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты „правильные решения“», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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