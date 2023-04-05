Зеленский допустил сдачу Артемовска 05 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский не исключил сдачу Бахмута Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев может покинуть Бахмут (Артемовск) в случае угрозы потери личного состава окружения города российскими войсками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты „правильные решения“», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада». Киев может покинуть Бахмут (Артемовск) в случае угрозы потери личного состава окружения города российскими войсками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты „правильные решения“», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляция которой велась на украинском телеканале «Рада». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям